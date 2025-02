Les réserves de change liquides de la Banque du Liban à 10,4 milliards de dollars et ses réserves d’or à 25,8 milliards de dollars fin janvier 2025

- Advertisement -

Les chiffres publiés par la Banque du Liban (BdL) montrent que ses réserves de change liquides s’élevaient à 10,4 milliards de dollars au 31 janvier 2025, en légère hausse par rapport à 10,35 milliards de dollars à mi-janvier 2025et 10,13 milliards de dollars à fin 2024. Parallèlement, ses réserves d’or ont atteint un sommet de 25,8 milliards de dollars, confirmant le rôle central du métal précieux dans la stabilité financière du pays.

Une recomposition des actifs de la Banque du Liban

Depuis octobre 2024, la Banque du Liban a adopté une nouvelle présentation de son bilan afin de se conformer aux normes internationales. Parmi les changements notables :

Les « actifs étrangers » sont désormais classés comme « réserves de change liquides » , excluant les actifs non résidents et illiquides .

, excluant les actifs . Les obligations souveraines libanaises détenues par la BdL sont désormais intégrées à son portefeuille de titres .

détenues par la BdL sont désormais intégrées à son . Les prêts aux institutions financières locales apparaissent désormais dans une catégorie distincte.

Cette reclassification vise à rendre plus transparente la situation financière de la banque centrale et à clarifier la distinction entre actifs liquides et illiquides.

Évolution des réserves de change

Les réserves de change liquides ont augmenté de 252,8 millions de dollars en janvier 2025, contrastant avec les baisses successives enregistrées les mois précédents :

Octobre 2024 : -402,1 millions de dollars

: -402,1 millions de dollars Novembre 2024 : -113 millions de dollars

: -113 millions de dollars Décembre 2024 : -15,2 millions de dollars

Depuis juillet 2023, les réserves ont progressé de 1,8 milliard de dollars, malgré des fluctuations mensuelles. Toutefois, cette amélioration reste fragile, car elle dépend de plusieurs facteurs :

Les interventions de la BdL sur le marché des changes pour stabiliser la livre libanaise

pour stabiliser la livre libanaise Les entrées de devises liées aux transferts des expatriés libanais

liées aux transferts des expatriés libanais Les ajustements comptables liés à la reclassification des actifs

Une politique monétaire sous haute surveillance

Le Conseil central de la BdL a fixé, depuis février 2024, un taux de change officiel de 89 500 LBP pour 1 dollar, une décision qui a permis d’uniformiser le marché des changes, bien que l’écart avec le marché parallèle persiste.

Dans un contexte de forte inflation et de crise financière, la BdL reste contrainte dans sa politique monétaire, devant équilibrer stabilité du taux de change et disponibilité des liquidités.

L’importance stratégique des réserves d’or

La BdL détient actuellement 286,8 tonnes d’or, ce qui place le Liban :

21e mondial en termes de réserves d’or

en termes de réserves d’or 8e parmi les pays non membres de l’OCDE

2e parmi les pays arabes, derrière l’Arabie saoudite (323,1 tonnes)

La valeur des réserves d’or libanaises est passée de 24,6 milliards de dollars en novembre 2024 à 25,8 milliards de dollars fin janvier 2025, en raison de la hausse des prix de l’or sur les marchés internationaux.

L’or représente 63 % des actifs officiels en devises et en or du Liban, ce qui en fait l’un des pays les plus dépendants de l’or pour garantir sa stabilité financière.

Les défis à venir pour la Banque du Liban

Malgré la légère amélioration des réserves de change liquides, la BdL fait face à de nombreux défis :

Une instabilité monétaire persistante , avec des écarts entre le taux officiel et le marché parallèle

, avec des écarts entre le taux officiel et le marché parallèle Une baisse continue des entrées de devises , due à la diminution des investissements étrangers et des flux financiers

, due à la L’absence de soutien financier extérieur , en raison des négociations bloquées avec le Fonds monétaire international (FMI)

, en raison des négociations bloquées avec le Une dépendance accrue aux réserves d’or, qui limite la capacité d’action de la BdL

À moyen terme, la Banque du Liban devra choisir entre une politique monétaire plus stricte pour protéger ses réserves ou une intervention accrue sur le marché pour stabiliser le taux de change et soutenir l’économie.

Données clés sur les réserves de la Banque du Liban

Réserves de change liquides (janvier 2025) : 10,4 milliards de dollars

: Réserves d’or : 25,8 milliards de dollars (286,8 tonnes, 21e mondial)

: (286,8 tonnes, 21e mondial) Part des réserves d’or dans les actifs officiels : 63 %

: Taux de change officiel (février 2025) : 89 500 LBP pour 1 dollar

: Évolution des réserves de change en janvier 2025 : +252,8 millions de dollars