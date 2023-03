Les retraités de l’armée libanaise ont été rejoints par d’autres manifestants devant le Grand Sérail, place Riad el Solh à Beyrouth, exigeant une hausse de leurs pensions et salaires, tentant de pénétrer dans le périmètre sécurisé.

Cette information intervient une semaine après des heurts entre retraités des forces de l’ordre et membres actuels de cette institution, exigeant de pouvoir retirer leurs salaires à l’ancien taux Sayrafa de 45 000 LL/USD au lieu du taux actuel de 90 000 LL/USD, suite à une décision de la Banque du Liban, perdant ainsi 50% de leur pouvoir d’achat.

Pour rappel, la livre libanaise a perdu plus de 98% de la sa valeur depuis 2019, alors que plus de 85% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et même un tiers dans un état de pauvreté extrême. Le Liban traverse une crise économique considérée comme l’une des pires au monde depuis la moitié du XIXème siècle, estimaient les auteurs d’un rapport de la Banque Mondiale publié l’année dernière. Parallèlement, le Liban des cèdres connait un taux d’inflation des produits alimentaires le plus élevé du monde, de l’ordre de 180%, alors que la plupart des commerces alimentaires ont choisi de dollariser leurs prix suite au feu vert du ministre de l’économie sortant Amine Salam.

Les salaires sont par conséquent insuffisants à assurer les besoins vitaux de nombreuses personnes notamment en ce qui concerne les médicaments, l’électricité fourni par les générateurs, voire même l’électricité publique, cela sans aucune perspective de sortie de crise, faute de la mise en oeuvre des réformes nécessaires au déblocage de l’aide internationale en raison des résistances notamment du secteur bancaire qui refuse de reconnaitre sa responsabilité dans la crise que traverse le Liban.