L’invasion à grande échelle en Ukraine par la Russie n’est que la première étape de l’expansion territoriale russe sur les territoires qui faisaient autrefois partie de sa sphère d’influence. Poutine ne peut pas accepter la perte de ces territoires, tout d’abord de l’Ukraine, qui était l’une des républiques les plus productives de l’URSS. Le dictateur du Kremlin qualifiait à plusieurs reprises l’effondrement de l’URSS comme « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». La zone d’influence de l’URSS comprenait les pays européens actuels, qui intéressent également la Russie – la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la République Tchèque. Par conséquent, la défaite de l’armée russe en Ukraine devrait devenir une tâche collective pour l’Occident civilisé, car la guerre déclenchée par Poutine menace non seulement la souveraineté de l’Ukraine. Le dictateur se prépare à une longue confrontation militaire, qu’il veut transférer sur le territoire des pays de l’UE.

En janvier 2023, S. Shoigu, ministre de la Défense de la Russie a annoncé une réforme militaire sans précédent dans les forces armées russes, qui aura lieu de 2023 à 2026. À la suite des changements prévus, le nombre de l’armée russe augmentera à 1,5 million de personnes. Deux nouveaux districts militaires sont en cours de création – à proximité des États Baltes et de la Finlande. L’âge de la conscription est porté à 30 ans. Le 26 mars, la Russie a annoncé qu’elle créerait une armée de conscrits comptant au moins un million et demi de militaires. Toute cette armée nouvellement créée menacera les pays de l’UE. On a souligné que l’arsenal nucléaire de la Russie sera également rééquipé. Parallèlement à cela, l’économie russe passe rapidement aux rails militaires – des quadricoptères pour l’armée sont assemblés dans des usines de pain et les entreprises russes ont commencé à payer la taxe militaire. Tout cela suggère que Poutine se prépare à une guerre prolongée qui ne prendra fin que lorsque la Russie n’aura plus de ressources pour combattre.

Poutine est tombé dans un piège qu’il a lui-même fabriqué : la « prise de trois jours » de l’Ukraine a été un échec total, la Russie a subi des pertes sans précédent depuis 1945, et les « objectifs de l’Union soviétique », n’ont pas été atteints. Poutine ne peut pas arrêter cette guerre et simplement quitter l’Ukraine – cela provoquera une réaction de protestation dans le « cercle » proche de Poutine. Le danger réside dans le fait que Poutine essaie d’impliquer les pays occidentaux dans le processus similaire à l’accord de Munich de 1938 lorsque les premiers ministres de Grande-Bretagne, de France et d’Italie avaient posé leur signature en faveur du transfert des Sudètes (la Tchécoslovaquie) au Troisième Reich. Les pays de l’Europe croyaient alors qu’en satisfaisant l’appétit du tyran allemand, ils élimineraient la menace de la guerre. En fait, cela a donné à Hitler le feu vert pour déclencher la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, Poutine reproduit la même réalité géopolitique. S’il réussit à légitimer ses empiétements territoriaux en Ukraine, cela ouvrira une « boîte de Pandore » géopolitique pour le monde entier. Après cela, il y aura une vague de conflits frontaliers dans de nombreuses régions du monde – où il y a des différends territoriaux entre les États, car ils suivront l’exemple sur les actions de Moscou. Selon la perception de Poutine, la division planifiée du monde devrait affaiblir l’Occident civilisé. Et ce n’est qu’une question de temps lorsqu’un million et demi d’armée russe envahira les pays de l’Europe de l’Est.

Ce sont les armes modernes occidentales qui sont un facteur important pour empêcher l’agression russe de se propager sur le territoire de l’UE. Début 2022, personne ne pouvait croire à la réalité d’une invasion aussi sanglante de la Russie dans un État souverain, qui s’accompagnait d’un génocide national et d’une destruction massive des zones peuplées. Poutine est prêt à subir toutes les pertes humaines et techniques pour rester au pouvoir et s’emparer de nouveaux territoires. L’approvisionnement en armes occidentales, qui dépasse largement la qualité des homologues russes, est la principale clé de la défaite du régime de Poutine et de l’établissement d’une paix stable et durable en Europe.

Ivan KHOURY