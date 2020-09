Des débris issus du nettoyage du port de Beyrouth semblent avoir pris feu, entrainant l’intervention rapide des pompiers qui ont déjà maitrisé les flammes.

