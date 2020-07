Le Ministère de la santé a indiqué que 182 cas ont été diagnostiqués positifs au coronavirus COVID19 ce mercredi 29 juillet. Parmi eux, 168 cas seraient locaux et 14 de l’étranger.

Demain devrait entrer en vigueur les mesures de confinement décidées par le gouvernement libanais en raison de l’importante hausse du nombre de personnes contaminées la semaine dernière et cette semaine. Ces mesures seront valides du 30 juillet au 3 août et du 6 août au 10 août.



Selon les directives du ministère de l’intérieur, les entreprises essentielles comme les pharmacies supermarchés, institutions militaires et établissements hospitaliers sont exemptées de ces mesures. Toutes les autres entreprises publiques et financières comme les banques qui ont annoncé leurs fermetures via un communiqué de l’Association des Banques du Liban fermeront leurs rideaux.

Seules exceptions, les services de livraison à domicile ou les drive-in pourront continuer à opérer de 6 heures du matin à 20 heures du soir. Les salles des restaurants devront cependant fermer leurs salles.



Les institutions publiques ou encore les municipalités pourront être ouvertes certaines heures.

Ces chiffres portes à 4 202 cas, le nombre total de personnes contaminées depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février. Parmi eux, 3 227 cas sont locaux et 975 cas en provenance de l’étranger.

136 personnes seraient actuellement hospitalisées dont 30 cas seraient considérés comme graves. 67 personnes seraient hospitalisées pour le seul hôpital universitaire Rafic Hariri dont 18 cas jugés critiques. 25 personnes ont été transférées dans d’autres établissements et 8 personnes seraient guéries.

1 753 personnes en seraient guéries et 2 449 personnes seraient actuellement infectées.

Une personne serait par ailleurs décédée ces dernières 24 heures, portant le nombre total de personnes décédées à 55 depuis le 21 février.

9 543 tests PCR ont été effectués ces dernières 24 heures dont 7 962 sur des résidants au Liban et 1 581 à l’aéroport international de Beyrouth.

Les tests PCR rendus obligatoires pour toutes les destination pour entrer au Liban

La Middle East Airlines (MEA) a indiqué que les tests PCR seront obligatoires pour entrer au Liban pour toutes les destinations, et cela en conformité avec la circulaire publiée par la Direction générale de l’aviation civile le 28 juillet 2020.

Au niveau statistique, ce 29 juillet

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 6.52 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

9.86 % de 10 à 19 ans

25.64 % de 20 à 29 ans

19.08 % de 30 à 39 ans

13.62 % de 40 à 49 ans

11.83 % de 50 à 59 ans

6.92 % de 60 à 69 ans

4.04 % de 70 à 79 ans

et 2.49 % de plus de 80 ans



60 % des cas seraient des hommes et 40 % des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 48.28 % seraient asymptomatiques, 48.76 % montreraient des symptômes légers et 2.96 % seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 53% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 24 % suite à des déplacements à l’étranger, 22 % toujours sous investigation et 1% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Le caza de Baabda compte 678 cas (+23)

Beyrouth compte 589 cas (+15)

Le Metn compte 519 cas (+15)

Le caza d'Aley compte 333 cas (+10)

Tyr compte 211 cas

Zahlé compte 189 cas

Le Chouf compte 184 cas (+2)

le Kesrouan compte 127 cas (+4)

Tripoli compte 120 cas

Le caza du Akkar compte 103 cas (+2)

Saïda compte 101 cas (+6)

le caza de Jbeil compte 100 cas (+1)

Baalbeck compte 98 cas (+32)

Zghorta compte 89 cas

Bcharré compte 74 cas

Nabatiyeh compte 63 cas (+4)

Bint Jbail compte 50 cas

La Békaa Ouest compte 32 cas

Denniyeh compte 31 cas

Batroun compte 27 cas

Le Koura compte 26 cas (+3)

Marjayoun compte 22 cas

Hasbaya compte 9 cas

Jezzine compte 5 cas

le Hermel compte 4 cas

Rachaya compte 4 cas



Et une enquête serait en cours pour 411 cas (+68)



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.