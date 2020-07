La Middle East Airlines (MEA) a indiqué que les tests PCR seront obligatoires pour entrer au Liban pour toutes les destinations, et cela en conformité avec la circulaire publiée par la Direction générale de l’aviation civile le 28 juillet 2020.

La compagnie aérienne nationale rappelle que cet examen doit être effectué dans un laboratoire accrédité par les autorités compétentes des pays de départ dans un délai maximum de 96 heures avec le vol à destination du Liban. Ces tests devront être montrés aux comptoirs d’enregistrement. Les passagers sans test ou ayant un test positif ne seront pas autorisés à entrer au Liban.

La MEA rappelle qu’un autre examen PCR est prévu pour les passagers à leur arrivée à l’aéroport international de Beyrouth. Les résultats de ces examens seront disponibles sous 48 heures.

Les personnes ayant un examen positif devront respecter les mesures préconisées par le Ministère de la Santé jusqu’à leur guérison.

Les personnes arrivant au Liban d’Irak, les africains à l’exception de l’Afrique du Sud, de la République centrafricaine, du Ghana, de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc, devront disposer d’une d’avoir une réservation d’hôtel prépayée pour une période de 48 heures dans l’un des hôtels suivants agréés par le ministère du Tourisme du Liban. Ceux ne disposant pas d’une réservation préalable devront passer 48 heures dans ces hôtels puis s’engager à rester en quarantaine à domicile durant 72 heures.

Parmi ces hôtels:

Le Lancaster Hotels,(96170380000) via le site www.lancaster.com.lb avec le mot clé “Two Days Quarantine”

Le Golden Tulip Hotel Group via le site www.lancaster.com.lb avec le mot clé “Two Days Quarantine”

Radisson Blu Martinez Hotel sur le site Web suivant: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-beirut/deals où” Book Two Days Quarantine “apparaît ou via WhatsApp au numéro : 00961 01368111 ou 00961 03624268

Pour les passagers en provenance des autres destinations, une mise en quarantaine à domicile est obligatoire durant 48 heures.

Certaines exemptions sont cependant accordées aux passagers effectuant un aller au départ de Beyrouth et un retour moins d’une semaine après. Ils seront cependant soumis à un test PCR à leur arrivée.

Les enfants de moins 12 ans sont exemptés des tests PCR.

La MEA rappelle que tout passager souhaitant venir au Liban avec la compagnie Middle East Airlines doivent remplir le formulaire émis par le ministère de la Santé publique du Liban avant de monter à bord de l’avion et est disponible par voie électronique via le lien suivant: https://arcg.is/0GaDnG et que toute personne montrant des symptômes compatibles avec une contamination par le virus sera interdite d’accès à l’avion.