Le Liban déplore 36 décès suite à des complications induites par le coronavirus COVID19 ces dernières 24 heures. 2296 cas ont également été déplorés cette même période.

Un rapport publié par Human Rights Watch accuse les autorités libanaises de négligence sur le dossier de la vaccination des personnes les plus vulnérables comme les réfugiés ou encore les travailleurs étrangers. En cause, des interférences politiques et un défaut d’information, estime l’ONG.

Les autorités libanaises ont par ailleurs reçu ce matin 50 000 doses de vaccin Sinopharm de fabrication chinoise ce mardi 6 avril via un avion de la Qatar Airways. Une cérémonie de remise des doses a été ainsi effectuée par l’ambassadeur de Chine au Liban Wang Kejian en présence du ministre sortant de la santé ou encore du représentant du commandant de l’armée libanaise, Elias Shamiya.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 482 798 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 2296 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 2 269 cas. 27 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 475 727 cas locaux et de 4 775 cas en provenance de l’étranger.

36 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 6 479 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 16.5 %. 2 065 personnes étaient hospitalisées et 885 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 258 personnes placées sous respirateurs. Combien de personnes ont été vaccinées? 3 916 personnes ont une première dose de vaccin aujourd’hui et 2780 personnes une deuxième dose.

Au total, 163 692 personnes ont reçu une première dose et 92 032 personnes ont reçu les 2 doses.