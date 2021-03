Liban/Coronavirus: 52 décès ce vendredi, le seuil des 5000 décès probablement franchi samedi

Le Liban déplore 52 décès ce vendredi des suites de complications induites par le Coronavirus COVID19. 3 202 cas ont également été diagnostiqués ces dernières 24 heures.

Cette information intervient alors que le directeur de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri a exprimé ses inquiétudes de voir de nombreux jeunes gens contaminés par le Coronavirus COVID19 être désormais admis dans les urgences dans un état critique dans une série de Tweets.

Le nombre de personnes hospitalisées, en état critiques ou encore placés sous respirateurs est ainsi à nouveau à la hausse après un répit ces quelques jours. Au rythme actuel, le seuil symbolique des 5000 décès sera probablement franchi ce samedi.

Par ailleurs, les autorités libanaises ont durci le ton face aux contrevenants, rappelant aux restaurateurs et aux stations de ski, les consignes de sécurité.

Le ministère du tourisme a rappelé aux propriétaires et aux responsables des restaurants la décision de permettre l’ouverture de leurs établissements que pour le déjeuner (jusqu’à 18 heures le soir) à 50% de leur capacité maximale.

Pour l’heure, l’ouverture en soirée reste limitée à la fourniture d’un service de livraison à domicile.

Après la diffusion de nombreuses images sur les réseaux sociaux montrant d’importantes queues d’attentes face aux télésièges, il a également a réagi, indiquant avoir décidé d’ouvrir une enquête suite au constat que le nombre de personnes ayant demandé à skier est largement inférieur au nombre de personnes présentes sur ces clichés. Le ministère du tourisme appelle les acteurs de ce secteur d’activité à leur responsabilité vis-à-vis de leurs employés, faute de quoi des décisions de fermer leurs établissements seront prises.

Autre actualité, le ministère de l’éducation a indiqué suspendre l’enseignement durant une semaine estimant que l’éducation au Liban n’est pas une priorité, contrairement à la plupart des pays du monde.

Tarek Al-Majzoub dénonce ainsi l’absence de plan de vaccination pour les enseignants publics et privés, l’absence d’aide économique alors qu’un projet de loi a été présenté mais non mis à l’ordre du jour pour un montant estimé à 500 milliards de livres libanaises dont 350 milliards à destination des écoles privées et 150 milliards à destination des écoles publiques, et l’absence de mise en oeuvre de la loi relative au dollar étudiant en dépit de son approbation par la chambre des députés.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 390 053 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 3 202 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 3 194 cas. 8 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 385 861 cas locaux et de 4 192 cas en provenance de l’étranger. 2 190 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 912 personnes sont dans un état considéré comme critique et 291 personnes placées sous respirateurs.

80 227 sont actuellement actifs et 298 406 sont guéries 52 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 4 971 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé avec le chiffre de 17.7 %.