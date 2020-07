Le Ministère de la santé indique que 6 nouvelles personnes sont parvenues à l’aéroport international de Beyrouth étant diagnostiquées positives au coronavirus COVID19 à leurs arrivées, le 19 juillet 2020.

Il s’agirait notamment d’un cas à bord du vol 406 d’Ethiopian Airways, de 2 personnes en provenance de Paris via le vol 566 d’Air France, d’un cas en provenance d’Adana via le vol WLO 4404 et de 2 cas en provenance de Doha (Qatar) via le vol 418 de la Qatar Airways.