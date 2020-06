L’Hôtel Dieu de France a indiqué avoir pris des mesures et ordonné le passage de tests PCR pour l’ensemble de son personnel et pour les patients d’un service suite à la découverte du cas d’un patient, de ses proches et de 9 membres du personnel hospitalier atteints par le coronavirus COVID19.

Le patient atteint, souffrant de problèmes chroniques serait hospitalisé depuis plusieurs semaines au sein de l’établissement. Le service en question sera fermé et l’ensemble des patients du service testés.

Des tests PCR seront mis en place pour l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec les personnes atteintes, patients qui étaient présents depuis 14 jours et personnel médical, et le service décontaminé et fermé pour être stérilisé.

L’origine de l’infection du premier patient atteint est pour l’heure inconnue.

Selon le dernier bilan, le Liban compte 1622 personnes contaminées depuis l’apparition du virus le 21 février 2020. Plus de personnes en seraient guéries depuis. On déplore par ailleurs 33 morts, dont un nourrisson au cours de ces dernières 24 heures.