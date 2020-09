Les autorités libanaises ont assoupli les mesures de mobilisation générale adoptées suite à une forte hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19.

Ainsi, le ministre de l’intérieur sortant Mohammed Fahmi a publié une circulaire annonçant une réduction du couvre-feu qui passe de 1 heure à 6 du matin

Les pubs ou encore cinémas pourront désormais rouvrir leurs portes, tout comme les boites de nuit, salles de fête, marchés publics ou encore le Casino du Liban, après que le syndicat des restaurants, hôtels et autres lieux touristiques ait menacé d’une escalade en boycottant les mesures préconisées face à la pandémie, il y a 2 semaines.

Cette information intervient en dépit du fait que le nombre de cas continue à augmenter de manière importante au Liban, un pays qui dépasse désormais le nombre de 20 000 personnes contaminées depuis l’apparition de la maladie, le 21 février dernier.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.