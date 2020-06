Les autorités libanaises ont indiqué que la 5ème phase du plan de déconfinement débute ce lundi 8 juin.

Parmi les mesures instaurées, les restrictions pour la circulation entre minuit et 7 heures du matin. La circulation alternée est toujours en vigueur.

Ainsi, les plaques minéralogiques paires pourront circuler les mardi, jeudi et samedi. Les plaques minéralogiques impaires pourront circuler les lundi, mercredi et vendredi. Ces mesures concernent tous les véhicules à l’exception de ceux des services d’urgences, médecins, personnels essentiels ou encore armée et forces de sécurité.

Les institutions publiques peuvent désormais rouvrir aux heures de travail officielles. Désormais également, les garderies pourront ouvrir leurs portes.

Le ministère de l’intérieur rappelle également que la population doit respecter les mesures de prévention sanitaire face au coronavirus en conformité avec les mesures préconisées par le Ministère de la santé. Il s’agit par exemple de respecter les consignes de distanciation entre enfants et adultes dans les clubs de sports , académies de musique, terrains de jeu, ou encore au sein des entreprises.

Restent fermées, les aires de jeu pour enfants, parcs à thèmes, parcs publics, centre de jeux vidéo, théâtres ou encore salles d’expositions.

Le nouveau décret appelle également au port du masque.







Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.