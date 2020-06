Le Ministre de l’Intérieur Mohammed Fahmi a estimé qu’il y a de fortes présomptions de voir les incidents qui se sont déroulés ce samedi entre communautés chiites et sunnites suite à l’échange concernant la femme du prophète Mohammed, Aisha, figure sacrée pour les chiites, et entre les jeunes du quartier d’Ein Remmeneh et de Chiyah entre respectivement jeunes des Forces Libanaises et du tandem Hezbollah/Amal, d’être prémédités.

Le Ministre de l’intérieur estime dans les colonnes du quotidien arabophone Al Joumhouria qu’une 5ème colonne visait “à interférer dans la manifestations et à inciter à la tension et à la sédition, ce qui s’est passé”. Il estime ainsi que la violence et que les bagarres ainsi que les insultes sectaires étaient délibérées et planifiées. Une enquête a également été lancée par les Forces de Sécurité pour découvrir toutes les circonstances ayant mené aux incidents, sur fond de rumeurs par ailleurs qui feraient part de l’implication de proches de l’ancien commandant des FSI, Ashraf Rifi.

Les forces de sécurité prendront leur responsabilité pour protéger la paix civile et la stabilité interne du Liban, note le ministre qui poursuit, estimant qu’il est inadmissible d’essayer d’intenter à la division sectaire, quelque soit le coût.

Pour l’heure, le dernier bilan des incidents est de 25 blessés parmi les militaires et de 48 blessés parmi les manifestants dont 11 ont été hospitalisés.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.