Le comité de suivi du coronavirus a recommencé un durcissement des mesures pour contrer l’importante hausse actuelle du nombre de cas de personnes contaminées par la maladie, sur fond de mises en garde du ministre de la Santé Hamad Hassan.

Ce dernier avait estimé que le Liban était en passe d’entrée dans la phase 4 de l’épidémie.

Ces déclarations ont été effectuées à l’issue d’une réunion qui s’est déroulée au Grand Sérail en présence des principaux représentants des parties prenantes impliquées dans la lutte contre l’épidémie et de responsables des ministères du tourisme, de la santé publique et du travail, ainsi que de l’intérieur et de l’agriculture.

Ils rappellent les mesures de sécurité aux entrées du Liban, notamment au niveau de l’aéroport international de Beyrouth et des frontières terrestres et maritimes. Toute personne doit ainsi passer un test PCR 96 heures avant leurs voyages.

En cas de d’absence de tests PCR au départ, ces personnes devront être placées par le ministère du tourisme dans des hôtels qui leurs seront désignés durant 24 heures, le temps de connaitre les résultats de ces examens. Il reviendra au ministère de l’intérieur de faire respecter ces mesures.

Le Ministère de la santé et la Croix Rouge Libanaise devront effectuer les transferts des personnes contaminées vers les hôpitaux qui leurs seront désignés.

En outre, pour les personnes résidentes au Liban, les personnes âgées de plus de 60 ans sont invitées à ne pas quitter leurs domiciles sauf en cas de nécessité.

En cas d’aggravation de l’épidémie, le comité recommande la fermeture pour une semaine des pubs et boites de nuit, ls piscines couvertes, salles de fêtes, théâtres et cinémas, des centres d’amusement, des salles de gym, ainsi que des marchés populaires et autres lieux rassemblements religieux à l’exception des mariages devront opérer qu’à hauteur de 50% de leurs capacités ou encore que le nombre total de participants ne dépasse pas 50 dans les lieux fermés et 150 dans les lieux extérieurs.