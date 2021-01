Le haut conseil de la défense a décidé de la prolongation des mesures de couvre-feu jusqu’au 8 février prochain, indique-t-on de source médiatique, au cours d’une réunion qui s’est ouverte au Palais Présidentiel de Baabda sous les auspices du Chef de l’Etat, le général Michel Aoun.

Cette réunion a été précédée par une rencontre entre le Président de la République, le Général Michel Aoun et le Premier Ministre sortant, Hassan Diab, pour discuter de la situation actuelle au Liban.

Les principales mesures d’un confinement considéré comme le plus dur au Liban depuis un premier claquemurement en mars 2020, ont également été reconduites.

Cette information était attendue en raison de la hausse toujours importante du nombre de décès au Liban, avec un nombre record en jours. 64 personnes étaient décédées pour la seule journée d’hier des suites induites par le coronavirus.

Ainsi, le directeur de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri, Firas Abiad a estimé que le Liban est passé au stade 4 de l’épidémie en raison de la transmission toujours rapide du virus en dépit des mesures de confinement et de couvre-feu mises en place.

Le secteur médical reste sous pression, avec un nombre encore plus important de personnes hospitalisées ou encore placées sous respirateur artificiel.

Au total selon le dernier bilan disponible, 264 647 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier.



Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 260 980 cas locaux et de 3 667 cas en provenance de l’étranger.

2 282 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 855 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse et 276 personnes placées sous respirateurs.

105361 sont actuellement actifs et 157202 sont guéries.

Le nombre total de personnes décédées est de 2 084 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le taux de positivité est en hausse à 20.8 %.