Liban/Coronavirus: le héros d’Achrafieh Massoud el-Achkar dans un état grave

Après avoir attrapé le coronavirus (la covid-19), Massoud el-Achkar a contracté une infection pulmonaire aiguë et a été transféré dans un état critique aux soins intensifs de l’hôpital de Rizk.

Connu sous le surnom de « Poussy », cette figure de proue de la Résistance libanaise a dirigé la défense d’Achrafieh entre 1975 et 1986 dans les rangs des kataëb puis des Forces libanaises (FL) de Bachir Gemayel, Fady Frem et Fouad Abou Nader. Entre 1988 et 1990, il a soutenu le cabinet militaire dirigé par le général Michel Aoun contre l’accord de Taëf et l’armée libanaise contre l’armée syrienne. Entre 1990 et 2005, il s’est positionné contre l’occupation syrienne, Rafic Hariri, Nabih Berri et Walid Joumblatt.

Il s’est présenté trois fois aux élections législatives pour le siège maronite de Beyrouth comme candidat indépendant : en 2000 tout seul (soutenu par les opposants à l’occupation syrienne, Rafic Hariri, Nabih Berri et Walid Joumblatt) puis en 2009 et 2018 sur la liste du Bloc du Changement et de la Réforme dirigé par le Courant patriotique libre (CPL) fondé par le Président de la République Michel Aoun. Il n’est pas parvenu à se faire élire. En effet, Nadim Gemayel (le fils de Bachir Gemayel) a été élu en 2009 (il a succédé à sa mère Solange Gemayel élue en 2005) puis réélu en 2018.

Massoud el-Achkar est le secrétaire général de l’Union pour le Liban qu’il a fondé.

L’année 2020 a été fatale pour plusieurs figures de proue de la Résistance libanaise : Jocelyne Khoueiry et Joseph el-Zayek décédés à la suite de longues maladies mais aussi Nazar Najarian (secrétaire-général du parti Kataëb) tué dans l’explosion au port de Beyrouth.

Par ailleurs, la diva Rima Tawil nous apprenait sur son compte Facebook que son mari, Dr. Camille Tawil, se bat également contre le coronavirus qu’il a contracté. Résidant en France, Dr. Camille Tawil est le fondateur de l’Institut du Liban, l’association française loi 1901 représentant le parti des Forces libanaises de Samir Geagea. Il s’est par la suite éloigné de ce parti et de son chef jusqu’à devenir récemment le vice-président du parti Kataëb, poste que lui a confié Samy Gemayel en remplacement de Joseph Abi Khalil décédé.