Les autorités libanaises ont indiqué ce dimanche que plus d’un million de personnes résidantes au Liban ont été doublement vaccinées depuis ce samedi, un cap désormais symbolique passé alors que des informations faisant état de l’instauration d’un nouveau confinement circulent pour septembre prochain en raison de la recrudescence du nombre de personnes hospitalisées et de décès, la majorité d’entre eux dont l’âge médian est en-dessous de 50 ans et non vaccinées.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 571 650 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 552 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 509 cas. 43 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 564 170 cas locaux et de 7 480 cas en provenance de l’étranger.



5 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 943 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Combien de personnes ont été vaccinées? 3 137 personnes ont été vaccinées une première fois et 2 447 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 260 380 personnes ont reçu une première dose et 1 010 088 personnes ont reçu les 2 doses.

