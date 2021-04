Le comité en charge de la lutte contre le coronavirus qui s’est réuni aujourd’hui a appelé à la reprise de l’activité du secteur éducatif dans toutes ses branches et étapes: enseignement public, enseignement professionnel et technique et enseignement supérieur, progressivement au sein un programme intégré qui prend en compte toutes les mesures préventives face à la maladie.

Celui est fortement perturbé depuis le début de l’année en raison de la recrudescence du nombre de cas qui a suivi les fêtes de fin d’année. Jusqu’à présent, les cours se poursuivaient de manière virtuelle et non en présentiel.

Le ministre sortant de l’éducation Tarek Majzoub avait toutefois conditionné la réouverture des classes à la mise à disposition pour le corps enseignant et pour les élèves des vaccins en mars dernier. Il avait également indiqué que des efforts seraient en cours en coopération avec la Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’UNICEF et La Croix Rouge Libanaise pour obtenir sécuriser un possible retour en classe des étudiants et du corps enseignant. Celui serait toutefois conditionné à la mise à disposition de vaccins.

Une des raisons évoquées pour ce retard avait été à l’époque liée au débat autour de la dangerosité ou non du vaccin AstraZeneca.

Au total, 502 299 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 497 280 cas locaux et de 5019 cas en provenance de l’étranger.

40 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 6 778 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 14.8 %.

1 850 personnes étaient hospitalisées et 821 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 226 personnes placées sous respirateurs.

Au total, 218 744 personnes ont reçu une première dose et 114 920 personnes ont reçu les 2 doses.