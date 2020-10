3 minutes à lire

Les autorités libanaises estiment que le Liban s’achemine vers un tsunami de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 en ce début d’automne, indiquait Petra Khoury, conseillère du Premier Ministre sortant; sur Twitter.

1/4 As the fall/winter season begins, we ask: how are we going to survive months of being indoors with a pandemic & flu? The situation is alarming; compares to small sparks of forest fires all over lebanon that will gain strength into massive explosions as the winter wind blows! — Petra Khoury (@petra_khoury) October 24, 2020

Petra Khoury a ainsi de nouvelles statistiques montrants que le Liban se trouverait dans une situation alarmante en raison du taux d’occupation des lits de soins intensifs. Ainsi, le Liban accueillerait 3.5 personnes pour 100 000 cas, figurant au 2ème rang mondial après la Belgique.

2/4 Covid & flu might turn into an oncoming Tsunami of critical care cases & deaths. During the upcoming flu season, we expect ~10-15 additional critical care cases/ wk suffering from pneumonia. Will our hospital capacity absorb? We are already at high #Covid_19 ICU admissions. pic.twitter.com/rOJwLY830W — Petra Khoury (@petra_khoury) October 24, 2020

Pour l’heure, 244 lits seraient ainsi occupés pour 285 lits de soins intensifs présents. Certaines régions comme la Békaa ne disposeraient actuellement plus de lits disponibles. D’autres régions comme le Sud du Liban ou encore le Mont-Liban seraient sur le point d’être saturés avec respectivement des taux d’occupation de 92.9% et de 90.5%.

4/4 We should increase hospitals’ capacities; better enforce color-code zoning lockdown strategy; test more & trace better & apply the needed measures (mask-up, wash hands, physical distance). Let’s help ourselves stay safe! #WearAMask #WashYourHands #SocialDistancing #Testing — Petra Khoury (@petra_khoury) October 24, 2020

Petra Khoury appelle par conséquent les hôpitaux à augmenter leurs capacités respectives et les forces de sécurité intérieure à renforcer les mesures de contrôle et de zonage et de mise en quarantaine de certaines localités dont les habitants sont plus gravement touchés par l’épidémie.

Il s’agira également d’améliorer les mesures de traçage des personnes contaminées et des mesures de distanciations.

Le Liban sur le point de franchir le seuil des 70 000 cas

Au total, 69 906 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. Pour rappel, le Liban a donc franchi le seuil des 60 000 cas ce vendredi 16 octobre. Au rythme actuel, le Liban pourrait dépasser le nombre de 70 000 cas demain.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 67 777 cas locaux et de 2 129 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre de cas actuellement actifs est de 35 906 personnes cas en légère progression. 33 438 en seraient guéries. La majorité des cas sont donc actifs et non guéris comme cela est le cas dans la plupart des pays, même si ce ratio s’améliore jusqu’à présent.

Le nombre d’hospitalisation repart à la hausse par rapport à hier avec 689 personnes dans les hôpitaux, dépassant toujours le nombre de 600 cas. Par ailleurs, 244 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse.

Le nombre total de personnes décédées est de 563 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.