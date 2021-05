Le programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué élargir son aide à 195 000 personnes supplémentaires au Liban. Le nombre de bénéficiaire de cette aide passerait ainsi à 300 000 personnes, via le Programme national de ciblage de la pauvreté (NPTP) du ministère des Affaires sociales qui élabore le cadre et la stratégie nationaux de protection sociale.

Il s’agirait d’aider les personnes vulnérables à faire face à la crise économique et à ses conséquences en terme d’inflation et plus particulièrement de hausse des prix des produits alimentaires. Ainsi, le PAM fournira 200 000 LL par mois à ces personnes via un financement accordé par l’Union EUropéenne, l’Allemagne, le Canada, la Norvège, l’Italie et la France.

Cette décision fait déjà suite à d’autres. Dès 2020, l’institution internationale a déjà augmenté les sommes versés, passant ainsi de 40 500 LL à 100 000 LL.

Parallèlement, il s’agira pour les autorités libanaises de mieux cibler les personnes devant en bénéficier. Le PAM, pour sa part, créera une plateforme de paiement et contrôlera que les bénéficiaires de cette aide entrent dans les critères adéquants.