La flambée de choléra au Liban a le potentiel de submerger un système de santé déjà fragile, s’est inquiété mercredi le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), relevant que des milliers de doses de vaccins ont été offerts par l’agence onusienne.

« Avec le soutien de l’OMS, le Liban a reçu 600.000 doses de vaccin contre le choléra provenant du stock mondial, bien que cela ne soit pas suffisant pour protéger toutes les personnes à risque », a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. Le chef de l’OMS a admis que ces livraisons pourraient ne pas suffire aux besoins de ce pays du Proche-Orient.

« Comme nous l’avons dit dans ce briefing il y a trois semaines, le stock mondial de vaccins contre le choléra subit une pression énorme, avec des flambées dans 29 pays à travers le monde », a d’ailleurs rappelé le Dr Tedros. Pour soutenir la réponse à la flambée au Liban, l’OMS a lancé un appel de fonds de plus de 10 millions de dollars.

Selon les médias, les vaccins contre le choléra seront distribués dans le pays à partir du samedi prochain. Pour Beyrouth, la campagne de distribution du vaccin contre le choléra débutera samedi prochain dans les zones les plus exposées à la propagation de l’épidémie.

Un accès insuffisant à l’eau potable et aux services d’assainissement

La distribution de ces 600.000 doses, pour une durée de 3 semaines, permettront de couvrir « au moins 70% de la population cible ».

Depuis que le premier cas de choléra a été confirmé au Liban il y a un peu plus d’un mois, l’épidémie s’est propagée dans tout le pays. L’OMS compte désormais plus de 2.700 cas, dont 18 décès.

Cette première épidémie de choléra dans le pays depuis 1993 s’est d’abord déclarée dans la Syrie voisine. Le premier cas y a été enregistré le 10 septembre.

Cette épidémie intervient alors que ces dernières semaines, l’OMS s’était inquiétée de la recrudescence des épidémies de choléra dans le monde. « Le dernier pays à être touché est le Liban, qui connaît actuellement une grave épidémie après près de 30 ans sans choléra », a dit le Dr Tedros.

Plus largement, cette flambée de choléra reflète la crise économique actuelle au Liban, avec un accès insuffisant à l’eau potable et aux services d’assainissement. « L’OMS est préoccupée par le fait que cette flambée a le potentiel de submerger le système de santé déjà fragile et mis à rude épreuve », a fait valoir le chef de l’OMS.

Source: UN News