Moins d'une minute de lecture

Les mesures de confinement par zonage sont entrées en vigueur ce dimanche dans les autres régions libanaises. Au total, 112 localités sont concernées par ces mesures prises en raison de la recrudescence du nombre de personnes contaminées par le coronavirus ces derniers jours.

Une centaine de localités sont concernées par ces mesures. Parmi elles, la localité de Hamat à Batroun, Ehden, Miriza, Zoghra à Ehden, Aamchit et Nahr Ibrahim à Jbeil, Jeita et Bouar dans le Kesrouan, Zakrit, Zalka, Baabdat et Bikfaya dans le Metn, Salima, Chiyah, Haret Heik dans le caza de Baabda, Niha, Deir el Kamar dans le Chouf, Bint Jbeil dans le caza éponyme, Khirbet Kafra, et Mansoura dans la Békaa Ouest, Saadnayel et Rayak dans la Békaa.

Des mesures de couvre-feu sont ainsi instaurées quotidiennement entre une heure jusqu’à 6 heures du matin. Les rassemblements, évènements sociaux ou encore évènements religieux sont interdits jusqu’au retour à la normale. En cas d’urgence, la personne doit préalablement s’adresser aux autorités en appelant un numéro spécial mis à leur disposition. Sont exceptés, les personnels médicaux, les pharmaciens ou encore les boulangeries, supermarchés ou services de livraison à condition du respect des mesures de prévention.

Cependant, sur le terrain, un certain nombre de responsables municipaux se sont opposés à ces mesures de quarantaine estimant que le nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 était réduit par rapport aux estimations publiques.