Liban: Une monnaie nationale en état de décomposition

La livre libanaise, longtemps arrimée au dollar américain dans une parité fixe symbolique, a vu sa valeur s’effondrer de manière dramatique depuis 2019. L’année 2025 marque un nouveau seuil critique : la monnaie nationale a atteint des niveaux historiquement bas, s’échangeant à des taux dépassant toute prévision pessimiste. Cette dégradation monétaire accélérée illustre la perte totale de confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs dans la capacité des autorités libanaises à stabiliser l’économie. En l’absence de politique monétaire crédible et de réformes structurelles, la livre libanaise est devenue le symbole vivant de l’effondrement économique et institutionnel du Liban.

Les causes structurelles d’une dévaluation sans précédent

La chute de la livre libanaise est le résultat d’une combinaison toxique de facteurs. La crise bancaire, l’effondrement du secteur financier, la fuite massive des capitaux, la corruption endémique et l’incapacité du pouvoir politique à adopter des mesures correctrices ont progressivement sapé les fondations de la monnaie nationale. À cela s’ajoute une dépendance structurelle aux importations, rendant le pays particulièrement vulnérable à toute variation de son taux de change. L’absence de réserves en devises fortes au sein de la Banque du Liban, conséquence directe de la mauvaise gestion et de la crise bancaire, a précipité la dévaluation en laissant la livre sans véritable filet de sécurité.

Une inflation galopante aux conséquences sociales dramatiques

L’effondrement de la monnaie a déclenché une spirale inflationniste dévastatrice. Les prix des produits de base, des services essentiels et des biens importés ont explosé, mettant à genoux une population déjà fragilisée par des années de crise. Le salaire minimum, calculé en livres libanaises, ne permet plus de couvrir les besoins alimentaires élémentaires d’une famille. La classe moyenne, autrefois moteur de l’économie nationale, est pratiquement anéantie, tandis que la pauvreté extrême s’étend à des pans entiers de la société. Cette hyperinflation n’épargne aucun secteur : éducation, santé, logement, transport. Le pouvoir d’achat s’est effondré, accentuant les tensions sociales et alimentant l’exode massif des jeunes et des compétences vers l’étranger.

Le phénomène de dollarisation sauvage

Face à la perte de valeur de leur monnaie, les Libanais ont eu recours massivement à la dollarisation informelle de l’économie. Les loyers, les frais de scolarité, les honoraires professionnels, les achats importants se négocient désormais en dollars américains ou en monnaies étrangères. Cette dollarisation sauvage, non encadrée juridiquement, a créé une économie à deux vitesses, où seuls ceux qui disposent d’un accès aux devises fortes peuvent maintenir un niveau de vie acceptable. Ce phénomène aggrave les inégalités sociales et rend la reprise économique encore plus difficile, car il réduit la capacité de l’État à contrôler sa politique monétaire et fiscale.

La responsabilité des politiques publiques et de la Banque du Liban

La Banque du Liban, autrefois considérée comme un pilier de stabilité régionale, a vu sa crédibilité s’effondrer avec celle de la monnaie nationale. Les politiques de financement du déficit public par l’émission monétaire, les pratiques de « financial engineering » opaques et les tentatives désespérées de stabiliser artificiellement le taux de change ont contribué à l’accélération de la crise. À cela s’ajoute l’absence de politique budgétaire cohérente, le refus d’adopter des réformes structurelles et la persistance d’un système économique rentier basé sur les importations financées par la dette. La responsabilité politique de l’effondrement monétaire est donc collective et touche l’ensemble des institutions de l’État libanais.

Les tentatives avortées de stabilisation

Divers plans de stabilisation monétaire ont été proposés au cours des dernières années, sans succès. La mise en place d’un taux de change flottant administré, la création d’un « lollar » officiel pour les dépôts bancaires, ou encore la proposition de création d’une nouvelle monnaie nationale adossée à un panier de devises, n’ont jamais abouti à des résultats concrets. Les mesures partielles, improvisées et mal coordonnées, ont contribué à entretenir la méfiance et à précipiter l’effondrement de la livre. Les acteurs économiques, confrontés à une instabilité chronique, ont préféré se détourner complètement de la monnaie nationale, la condamnant de facto à une marginalisation irréversible.

Les impacts sur le commerce extérieur et la balance des paiements

L’effondrement de la livre a eu des effets paradoxaux sur la balance commerciale du Liban. Si la chute de la monnaie aurait théoriquement dû favoriser les exportations en les rendant plus compétitives, l’économie libanaise, largement désindustrialisée et dépendante des importations, n’a pas pu bénéficier de cet avantage. Les coûts d’importation ont explosé, creusant encore davantage le déficit commercial. Par ailleurs, les transferts de la diaspora, longtemps bouée de sauvetage économique, ne suffisent plus à compenser l’effondrement des revenus en devises étrangères. Le pays se trouve pris dans une spirale de déficit extérieur insoutenable, alimentée par l’incapacité de son appareil productif à se restructurer rapidement.

Perspectives d’avenir pour la livre libanaise

À court terme, la livre libanaise semble condamnée à poursuivre sa chute, en l’absence de réformes politiques majeures et d’une restructuration bancaire en profondeur. Toute stabilisation durable nécessiterait un programme de réformes économiques rigoureuses, soutenu par un programme d’aide internationale massif conditionné à des engagements clairs et vérifiables. La mise en place d’un nouveau cadre monétaire, que ce soit sous forme de « currency board » ou de dollarisation officielle partielle, est discutée parmi les experts mais nécessiterait un consensus politique qui semble hors d’atteinte dans le contexte actuel. À moyen terme, la survie même de la livre libanaise comme instrument monétaire crédible est en jeu.