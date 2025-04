Joseph Aoun et la bataille pour reconstruire l’État libanais : défis, résistances et perspectives

- Advertisement -

Lorsque Joseph Aoun a été élu président de la République, il a hérité d’un État profondément fracturé, dont l’autorité ne s’exerce plus uniformément sur le territoire national. Cette fragmentation est le fruit d’une histoire complexe marquée par la guerre civile, les occupations étrangères, les ingérences régionales et l’implosion du tissu économique et social. La présence de multiples centres de pouvoir, souvent structurés sur des bases confessionnelles, rend toute entreprise de restauration de l’autorité étatique extrêmement difficile. Joseph Aoun a compris dès le début de son mandat que reconstruire l’État passerait par la capacité à neutraliser ces foyers de pouvoir parallèle et à restaurer une confiance largement érodée entre l’État central et ses citoyens.

Les résistances internes : confessionnalisme et clientélisme au cœur du blocage

Le confessionnalisme politique libanais, inscrit dans l’ADN institutionnel du pays depuis l’indépendance, s’est transformé en un système verrouillé où chaque communauté défend âprement ses prérogatives. Toute tentative de réformer le système rencontre immédiatement des oppositions structurées : partis politiques, autorités religieuses, réseaux clientélistes et même certaines élites économiques, qui tirent profit de la fragmentation pour préserver leur influence. Joseph Aoun, en prônant une gouvernance recentralisée autour des institutions de l’État, heurte de plein fouet ces intérêts enracinés. Le Parlement, dominé par une mosaïque d’alliances changeantes, bloque la plupart des projets de loi initiés par l’exécutif. L’administration publique, gangrenée par des nominations politiques et le népotisme, oppose une inertie systématique aux tentatives de réforme.

Redonner un sens aux institutions : une entreprise à haut risque

Au cœur de la stratégie de Joseph Aoun se trouve l’idée que le rétablissement de l’autorité passe par une modernisation des institutions. Il entend restaurer l’efficacité de l’administration publique, lutter contre la corruption et mettre fin à la paralysie judiciaire. Les réformes annoncées visent à renforcer l’indépendance des organes de contrôle, à digitaliser les services publics pour réduire les zones d’opacité, et à redéfinir les mécanismes de nomination administrative pour les rendre plus transparents. Pourtant, chaque mesure proposée est l’objet de tractations interminables, de modifications dilutives et de compromis qui en atténuent la portée. Le président se heurte à une classe politique qui, tout en affichant son soutien aux réformes en public, œuvre en coulisses pour en limiter les effets. Les résistances sont d’autant plus fortes que les réformes envisagées menacent de remettre en cause les bases matérielles du pouvoir de nombreuses figures politiques.

Sécurité et souveraineté : défis multiples et simultanés

La restauration de l’autorité de l’État implique également de reprendre le contrôle exclusif de la force armée. Le président insiste régulièrement sur la nécessité de faire de l’armée libanaise la seule détentrice légitime de la violence armée sur le territoire national. Cette exigence entre directement en collision avec la réalité de la présence du Hezbollah, dont les capacités militaires dépassent de loin celles de l’armée régulière. Cette contradiction structurelle limite considérablement les marges de manœuvre de Joseph Aoun. En l’absence de consensus politique sur le désarmement du Hezbollah, toute tentative d’imposer la souveraineté par la force serait non seulement irréaliste mais potentiellement déstabilisatrice. Le président doit donc recourir à une stratégie plus subtile : renforcer l’armée, promouvoir l’intégration des jeunes dans les forces régulières et œuvrer à marginaliser les forces armées parallèles par un processus lent mais cumulatif d’affirmation étatique.

La défiance citoyenne : un adversaire invisible mais puissant

Joseph Aoun fait face à une défiance populaire alimentée par des décennies de déceptions et de crises successives. La population libanaise, frappée par l’effondrement économique, l’inflation galopante et la dégradation des services de base, n’accorde plus facilement sa confiance aux discours réformateurs. Même lorsque des mesures sont prises, elles sont accueillies avec scepticisme et suspicion. Cette défiance complique considérablement l’action présidentielle : sans soutien populaire massif, les réformes perdent en légitimité et deviennent plus vulnérables aux sabotages politiques. Le président doit en permanence démontrer que ses initiatives ne se réduisent pas à des effets d’annonce, mais constituent des étapes réelles vers une refondation du contrat social.

Puissances étrangères et influences régionales : entre soutien et manipulation

Le Liban est un terrain de compétition permanente entre puissances régionales et internationales. Joseph Aoun doit composer avec ces dynamiques externes sans compromettre son objectif de restauration de la souveraineté nationale. Le soutien affiché de certains pays occidentaux à ses efforts de réforme est contrebalancé par l’influence persistante de puissances régionales qui préfèrent un Liban faible, fragmenté et manipulable. Cette situation impose au président une gestion diplomatique complexe : il doit obtenir les aides nécessaires à la stabilisation économique tout en refusant les ingérences politiques qui saperaient l’autorité de l’État. Chaque déplacement diplomatique, chaque négociation bilatérale est donc un exercice d’équilibriste visant à maximiser les bénéfices sans hypothéquer l’indépendance nationale.

Les leviers de la résilience présidentielle

Malgré les obstacles, Joseph Aoun dispose de certains atouts. La lassitude généralisée des Libanais face au système confessionnel ouvre des brèches pour un discours plus national et unificateur. La jeunesse, massivement mobilisée lors des mouvements de contestation récents, constitue un réservoir potentiel de soutien pour des réformes structurelles. La crise économique, si elle est surmontée grâce à une série de succès tangibles en matière de réformes, pourrait inverser la dynamique de défiance. Enfin, la reconnaissance croissante, au sein même des partis traditionnels, de la nécessité d’une réorganisation du modèle politique libanais ouvre des marges de manœuvre pour Joseph Aoun, à condition qu’il parvienne à bâtir des coalitions transversales capables de soutenir son projet de reconstruction étatique.