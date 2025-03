L’intelligence artificielle au Liban : quelles applications dans l’économie et la recherche ?

- Advertisement -

L’intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante dans les secteurs économiques et scientifiques à travers le monde. Au Liban, malgré les défis économiques persistants, plusieurs initiatives émergent dans le domaine de l’IA, portées par des startups innovantes, des instituts de recherche et des entreprises cherchant à moderniser leurs opérations. Toutefois, l’adoption de cette technologie reste entravée par le manque d’infrastructures et les difficultés de financement.

L’essor de l’intelligence artificielle au Liban

L’intérêt pour l’intelligence artificielle s’est accru au Liban ces dernières années, avec des investissements dans des projets de transformation numérique visant à optimiser la gestion des entreprises et améliorer l’efficacité des services publics. Selon Al Joumhouriyat (10 mars 2025), plusieurs startups locales ont commencé à intégrer des solutions d’IA dans les domaines de la fintech, de la santé et de l’analyse de données​.

L’innovation est particulièrement visible dans les entreprises de la finance et de la logistique, où l’intelligence artificielle permet d’automatiser les processus et d’améliorer la gestion des risques. Les banques libanaises ont également investi dans des algorithmes d’analyse prédictive pour sécuriser les transactions et détecter les fraudes​.

Les secteurs les plus touchés par l’IA au Liban

L’intelligence artificielle commence à s’imposer dans plusieurs secteurs clés de l’économie libanaise :

Le secteur bancaire et financier : l’utilisation de l’IA pour l’analyse des risques et la détection des fraudes est en augmentation. Les banques développent des outils d’intelligence artificielle capables d’ anticiper les mouvements du marché et d’évaluer les profils de crédit des clients ​.

: l’utilisation de est en augmentation. Les banques développent des outils d’intelligence artificielle capables d’ ​. Le secteur médical : l’IA est utilisée pour améliorer les diagnostics en analysant de grandes quantités de données médicales. Plusieurs hôpitaux ont commencé à expérimenter des outils d’intelligence artificielle pour optimiser les soins et réduire les erreurs médicales ​.

: l’IA est utilisée pour en analysant de grandes quantités de données médicales. Plusieurs hôpitaux ont commencé à expérimenter ​. L’éducation et la recherche : les universités libanaises investissent dans la formation en intelligence artificielle. Al Nahar (10 mars 2025) rapporte que plusieurs programmes de master et de doctorat en IA ont été créés pour répondre à la demande croissante​.

Les startups libanaises spécialisées en intelligence artificielle

Le Liban voit émerger plusieurs startups spécialisées dans l’IA, bien que ces dernières rencontrent des difficultés liées au financement et à l’accès aux infrastructures technologiques modernes. Certaines entreprises tentent de se positionner comme des acteurs majeurs du secteur.

Parmi les plus notables :

AI MedTech Beirut : une startup qui développe des algorithmes d’intelligence artificielle pour améliorer la détection précoce des maladies et le diagnostic médical .

: une startup qui développe des algorithmes d’intelligence artificielle pour améliorer . FinTech AI Solutions : une entreprise qui propose des solutions d’IA pour aider les banques à anticiper les fluctuations des marchés financiers et à sécuriser les transactions en ligne .

: une entreprise qui propose des solutions d’IA pour aider les banques à . Smart Logistics Lebanon : une startup qui intègre l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion des stocks et améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement​.

Les défis à surmonter

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles freinent l’essor de l’intelligence artificielle au Liban.

Manque de financement et d’investissement

Les startups libanaises en IA peinent à obtenir des financements en raison de l’instabilité économique et du manque de fonds alloués à la recherche et au développement​. Les investisseurs étrangers hésitent à placer des capitaux dans des projets technologiques en raison de l’incertitude politique et économique​.

Insuffisance des infrastructures technologiques

Le Liban ne dispose pas encore d’un écosystème numérique performant. Le coût élevé de la connectivité Internet et la faiblesse des infrastructures technologiques freinent l’adoption de l’intelligence artificielle​.

Fuite des talents

Le secteur de l’IA est confronté à un problème majeur de fuite des cerveaux. De nombreux ingénieurs et chercheurs formés au Liban choisissent de partir à l’étranger, attirés par de meilleures opportunités et des salaires plus compétitifs​.

L’avenir de l’IA au Liban

Pour développer l’intelligence artificielle et en faire un moteur de croissance, plusieurs mesures sont envisagées :

Création d’un cadre réglementaire adapté pour encadrer l’utilisation de l’IA et assurer une meilleure protection des données​.

pour encadrer l’utilisation de l’IA et assurer une meilleure protection des données​. Renforcement des partenariats entre les universités et les entreprises afin d’encourager l’innovation et le développement de nouvelles applications d’IA​.

afin d’encourager l’innovation et le développement de nouvelles applications d’IA​. Incitations fiscales pour les startups technologiques afin d’attirer les investissements étrangers et stimuler la création de nouvelles entreprises dans le domaine de l’intelligence artificielle​.