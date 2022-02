L’Ukraine, la boite à Pandore d’un avenir incertain

On a dû mal à croire ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je ne croyais pas à la guerre, je pensais qu’il s’agissait d’un plan de dupe visant à faire reculer la volonté de l’Ukraine d’intégrer l’Otan mais il convient de dire que j’avais tort, ce plan vise aussi à intégrer l’Ukraine dans une sphère d’influence russe. Et jusqu’à aujourd’hui, on a dû mal à croire qu’au XXIème, on puisse s’interroger si on est au XIXème siècle ou au XXème siècle géologique.

Le problème est que l’Ukraine aurait dû devenir un état tampon entre l’Otan et la Russie sur le modèle finlandais, mais malheureusement ses dirigeants n’avaient pas compris cela. De plus, l’Ukraine étant un état jeune, 1917, sans chronologie historique et considéré comme le berceau des Rus’ avec notamment le Rus’ de Kiev, la Russie ne pouvait que considérer que d’un mauvais oeil cette politique visant à étendre l’Otan jusqu’à ses frontières. Il fallait être intelligent, dompter l’Ours sinon l’Ours allait avaler ce pays tout cru et c’est ce qui s’est passé. L’Histoire est sans-cesse une répétition:

Entre 1917 et 1922, l’Ukraine, état indépendant en guerre contre la Russie Bolchévique avait rejeté une proposition polonaise de créer une confédération avec, outre la Pologne, les Pays Baltes. Il s’agissait pour Varsovie de constituer un bloc puissant entre l’Allemagne en ruine certes à l’époque et la Russie, capable de faire face à ces 2 menaces à venir. Kiev avait refusé et on connait la suite avec l’annexion de l’Ukraine à l’URSS en 1922 puis le dénombrement de la Pologne entre le 3ème Reich allemand et l’Urss de Staline. Dans la configuration actuelle, les choses avaient quelque peu évoluées et la seule carte à jouer était une Ukraine forte et elle en avait la capacité mais tampon sur le modèle finlandais puisque la Pologne et les Etats Baltes avaient déjà rejoints l’Otan. A la rigueur, rejoindre l’UE avait plus de sens que l’Otan.

Sur le plan militaire actuel, quand les opérations militaires ont débuté, on pouvait espérer qu’elles soient limitées aux régions russophones de la Russie et c’était d’ailleurs ce à quoi les ukrainiens se sont préparés, le Front Est semble avoir mieux tenu le coup mais la Russie a également ouvert le front Nord contournant un peu à la manière allemande via la Belgique pour attaquer la France, cette fois-ci directement la capitale Kiev. Il s’agit donc aussi d’aller au-delà de ce qu’on pouvait penser logiquement.

On n’aurait jamais penser en arriver là au XXIème siècle. On n’aurait jamais pensé que la menace de frappes nucléaires par la Russie de Poutine et les menaces de représailles nucléaires puissent se faire entendre dans une Europe qui a souffert du pire au XXème siècle.

Evidemment, nos pensées vont aux victimes d’un conflit qui n’aurait pas dû advenir et à leurs proches qui souffrent et malheureusement, la note n’est pas optimiste ce soir.

Ce soir, il est cruel de constater aussi que l’Europe, celle qui a suivi la 2ème guerre mondiale, d’un espoir de voir les conflits à jamais disparu ce continent, cette Europe a échoué. D’une perspective d’une Europe des Nations-Unis face au danger, nous avons constitué un marché commun, sans visibilité politique mais surtout sécuritaire. Il aurait fallu construire une Europe où les pays parlent d’une seule voix mais surtout une Europe qui agi d’une seule voix. Cette Europe, malgré la situation apparente d’unicité n’existe pas quand on voit le débat autour des sanctions visant Moscou, l’Allemagne ayant publiquement annoncé son refus d’interdir l’accès au système SWIFT par exemple ou encore l’envoi de casques en Ukraine. Il est vrai qu’on ne peut pas faire mieux aujourd’hui parce qu’on n’a pas su simplement prévoir.

Il faut s’attendre désormais à revivre au mieux une guerre froide avec une course au réarmement et au pire avec les prochains incidents, à la possibilité de nouveaux conflits. Entre états baltes qui pourraient être les prochaines étapes du retour de l’URSS à la façon Poutine, mais qui appartiennent déjà à l’Otan donc à la possibilité d’une 3ème guerre mondiale, avec la Chine et ses revendications sur Taïwan, avec d’autres états eux aussi pourraient en faire de même, pourquoi pas par exemple la Syrie pour le Liban ou encore l’Irak pour le Koweït, etc… la boite à Pandore s’est ouverte et une nouvelle ère d’instabilité géopolitique est désormais ouverte.