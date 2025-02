L’Union européenne lance la 20e édition du « Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse »

- Advertisement -

L’Union européenne et la Fondation Samir Kassir ont lancé, aujourd’hui 25 février 2025, la 20e édition du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse.

Le prix, décerné depuis 2006 par l’Union européenne, rend hommage au journaliste et écrivain libanais Samir Kassir, assassiné en 2005. Plus de 3 600 journalistes du Moyen-Orient, du Golfe et d’Afrique du Nord ont participé au prix depuis sa création et 55 d’entre eux ont été récompensés.

L’ambassadrice de l’Union européenne au Liban, Sandra De Waele, a déclaré : « Vingt ans plus tard, le Prix Samir Kassir est plus que jamais important. En effet, la liberté de la presse n’est pas uniquement un principe. Elle constitue un droit fondamental au sein de toute démocratie. Sans une presse libre, les vingt prochaines années pourraient être empreintes de plus de violence, d’oppression et de désinformation, non seulement dans la région, mais aussi en Europe et partout dans le monde. »

Le président p.i. de la Fondation Samir Kassir Malek Mrowa d’ajouter : « La 20e édition du Prix Samir Kassir vise à célébrer le courage des journalistes dont les mots et les récits défient toutes les armes pour faire la lumière dans les recoins les plus sombres. Il sera décerné au milieu des souffrances qui ont atteint leur paroxysme au cours de l’année écoulée et des nouveaux espoirs suscités par des changements radicaux en cours ».

Le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse est ouvert aux candidatures en provenance des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Golfe jusqu’au 1er avril 2025. Trois prix seront décernés :

– Meilleur article d’opinion

– Meilleur article d’investigation

– Meilleur reportage audiovisuel d’information

Les contributions doivent être axées sur un ou plusieurs des thèmes suivants : l’État de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, le développement démocratique ou la participation citoyenne. Le lauréat dans chacune des trois catégories recevra un prix de 10 000 €.

Le jury sera composé de sept membres votants de médias arabes et européens, et d’un observateur représentant l’Union européenne. Les résultats seront communiqués le jour de la cérémonie de remise du Prix, qui se tiendra le 3 juin 2025 àBeyrouth, le lendemain de la 20e commémoration de l’assassinat de Samir Kassir.

Le règlement du concours, les formulaires d’inscription et les détails du dossier de candidature sont disponibles sur le site www.prixsamirkassir.org.

Inscrivez-vous avant le 1er avril 2025.

Pour plus d’informations : [email protected]