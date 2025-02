Bernard Henri Lévy : Homme de son temps ou Homme de l’Otan ?

- Advertisement -

André Malraux ; un homme de guerre et de paix. BHL…un guère épais.

Bernard Henri Lévy est un récidiviste impénitent. Conseiller du président Nicolas Sarkozy dans son équipée calamiteuse de Libye, en 2011, le nouveau philosophe vieilli se propulsera conseiller du président Emmanuel Macron, en 2023, 12 ans plus tard, sur un sujet hautement explosif : le conflit israélo-palestinien.

Retour sur ce personnage fantasque.

La genèse de la coalition internationale contre le Hamas : Une géniale idée du génial BHL

C’est l’histoire de la rencontre d’un bouffon insomniaque et de son seigneur, qui va déboucher sur une monumentale pantalonnade diplomatique de la France lors de la guerre de Gaza, en octobre 2023.

Celle de Bernard Henri Lévy, l’éternel « conseiller des princes » et d’Emmanuel Macron, le Jupiter de France. Autrement dit, la rencontre du mauvais génie de la diplomatie française et du petit génie de la diplomatie française, lors de la guerre israélo-palestinienne de Gaza, en octobre 2023. Elle provoquera une déflagration ravageuse…pour la diplomatie française, précisément. Voire une pantalonnade monumentale pour la diplomatie française.

Ravissant le rôle d’Alain Juppé, à l’époque patron du Quai d’Orsay, lors de la guerre de Libye, en 2011, BHL avait conseillé à Nicolas Sarkozy de bombarder le pays. Avec le succès que l’on sait. Récidiviste impénitent, en 2023, le philosophe du botulisme soufflera au balnéaire du Touquet, douze ans plus tard, une idée qui se voulait « géniale » : La constitution d’une coalition internationale contre le Hamas, sur le modèle de la coalition internationale contre Daech, mise sur pied lors de la guerre de Syrie, en 2012.

Mais l’idée recelait un piège de taille : La coalition internationale contre Daech comprenait des Etats arabes, alors que la coalition internationale contre le Hamas a suscité un tollé international par son caractère saugrenu.

Sans doute flatté par la fréquentation de cet intellectuel médiatique, négligeant le fait que cet « éternel nouveau philosophe », en fait, le fer de lance de la guerre médiatique pro-israélienne sur le théâtre européen, est davantage un homme de l’Otan plus qu’un homme de son temps. Conséquence de ce judicieux conseil : Jupiter de France a fait l’objet d’un tir croisé tant de la presse arabe que de la presse française. Une vitrification en règle.

Il était pour autant admis depuis Jean de la Fontaine que « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute » (Le Corbeau et le Renard).

Sur le rôle de BHL, cf, ce lien du journal Libération sur l’invisibilité de la diplomatie française depuis la guerre de Gaza.

Retour sur le parcours de ce conseiller des princes, qui n’est en fait qu’un bouffon du roi.

Bernard Henri Lévy : Homme de son temps ou Homme de l’Otan ?

« Il y a un précédent d’un écrivain français déclenchant une guerre, c’est celui de Chateaubriand. Chateaubriand ou Malraux ». Bernard Henri Lévy, in « La guerre sans l’aimer », Edition Grasset- Novembre 2011, récit de l’exposition médiatique du philosophe au printemps 2011 en Libye.

André Malraux côtoyait De Gaulle et murmurait à l’oreille du cheval. Il tonnait le verbe, commandait l’action, catapultait l’enthousiasme. Bernard Henri Lévy, son De Gaulle à lui…. C’est Moustapha Abdel Jalil, le ministre tortionnaire de la Justice de Kadhafi, l’ordonnateur des exécutions des activistes libyens et de l’incarcération des infirmières libyennes. Il tutoie Nicolas Sarkozy, se contorsionne sur les plateaux de télévisons et verrouille de son promontoire éditorial le réseau de ses laudateurs.

Chacun son style. Chacun conforme à sa dimension, conforme l’auditoire à ses ambitions.

Entre l’homme d’action et le rhéteur mondain, il existe une différence d’échelle, celle qui distingue un homme de légende d’un successeur présomptueux, celle qui démarque un personnage historique, d’un nouveau philosophe en quête septuagénaire d’une gloire narcissique (1).

Commandant de l’escadrille España en 1936-1937, commandant de la brigade Alsace-Lorraine en 1944-1945, engagé volontaire au sein des brigades internationales, Malraux, légendaire colonel Berger, vivra au quotidien sa « condition humaine ». Avec panache, face aux Spitfire allemands dans le ciel de la guerre d’Espagne, pour la défense de la République face au fascisme, pour la mémoire du philosophe Miguel De Unamuno, Recteur de l’université de Salamanque assassiné par les franquistes (2). Pour « l’Espoir » (3).

Dans les Vosges, en Alsace en soutien à la première armée française pour la prise de Dannemarie, de Strasbourg et de Colmar. Dans les rangs des partisans, sur le plateau des Glières face à l’une des premières divisions cuirassées de l’empire hitlérien, la division Das Reich.

Sa règle de vie, le philosophe du botulisme l’a officialisée dans son œuvre majeure, « La Règle du JE ». Égotique et prémonitoire règle -« du jeu » ?- qui déploie mensuellement la fatuité vaniteuse du plus en vue des chroniqueurs plagiaires germanopratins (4).

La Libye, point d’évacuation du contentieux para matrimonial entre Nicolas Sarkozy et Bernard Henri Lévy

La Libye, sa 4eme tentative pour forcer les portes du Panthéon médiatique, aura été la bonne. En Afghanistan, sa rencontre imaginaire avec le Commandant Massoud Shah l’avait couvert de ridicule. En Bosnie, son œuvre cinématographique a sombré dans la platitude. En Géorgie, sa couverture des hostilités, loin du champ de bataille, débusqué aux arrières des lignes, achèvera de le discréditer en même temps que ses papiers d’un genre nouveau sur le plan journalistique, le tourisme de guerre.

La Libye fut sa bouée de sauvetage, sa planche de salut. 42 ans d’un règne calamiteux et abusif, un soulèvement populaire arabe prenant de revers l’ensemble de la doxa officielle occidentale, la volonté de revanche d’un orgueil bafoué par les plus récents hôtes obséquieux d’un dictateur erratique, le rêve de grandeur d’un président calamiteux à la recherche d’un trophée compensatoire à la brillante prestation diplomatique onusienne lors de la guerre d’Irak de son preux contestataire qu’il promettait de pendre aux «crocs d’un boucher», les appétits aiguisés par l’or noir d’Européens en période de crise endémique de l’endettement occidental…. La cause était entendue, la proie facile.

La Libye fut son Austerlitz, sans son soleil. Sous le regard amusé des téléspectateurs de la planète, L’homme sera publiquement écarté à deux reprises de la tribune d’honneur célébrant les festivités de la victoire, lors de la visite à Benghazi, du tandem franco anglais David Cameron-Nicolas Sarkozy.

La Libye sera aussi L’Austerlitz de son interlocuteur : Nicolas Sarkozy. La Libye sera, de fait, le point d’évacuation du contentieux para matrimonial entre Nicolas Sarkozy et Bernard Henri Lévy, entre l’époux de la « chipeuse » et le père de la victime (5).

Sur les malheurs du peuple libyen, Nicolas Sarkozy a en effet scellé sa réconciliation avec le théoricien de la guerre humanitaire, purgeant un contentieux souterrain para matrimonial, à la faveur d’un indécent ballet diplomatique, couvrant de ridicule la France, en contournant le nouveau ministre des Affaires étrangères, le gaulliste Alain Juppé, supposé restaurer le prestige terni de la diplomatique française.

« Juppé… On se souvient de la façon dont il s’est conduit au moment de la Bosnie, puis du Rwanda, il sera forcément contre cette histoire libyenne. Il ne serait pas Juppé s’il n’était pas contre. Si je peux me permettre un conseil : tout faire depuis ici, à travers la cellule diplomatique, et ne rien dire à personne -garder le secret, même pour Juppé», chuchotera l’intrigant à l’oreille présidentielle complaisante, ravie de jouer un mauvais tour au «meilleur des compagnons chiraquiens».

Instrumentalisant l’opposition libyenne sur fond de gesticulation médiatique, au risque de la délégitimer, au risque de replacer le peuple libyen sous la tutelle de pays occidentaux qui se sont forts peu préoccupés de sa liberté sous la mandature Kadhafi, le tandem Sarkozy BHL a fait du théâtre libyen une kermesse, distribuant des satisfactions d’amour propre aux principautés pétrolières en compensation de gracieusetés dont elle a bénéficié de sa part.

L’implication d’un des chefs de file majeur de la stratégie médiatique israélo-américaine sur le théâtre européen dans le changement démocratique en Libye a bridé l’adhésion populaire arabe à l’opposition anti Kadhafi et quelque peu obéré sa crédibilité.

Sautant d’avion en avion du Caire à Benghazi, monopolisant les plateaux de télévision pour glaner les lauriers de sa diplomatie volante, usant pour ce faire d’audaces verbales, Bernard Henry Lévy, échevelé, livide au milieu des tempêtes, se démasquera sur le point focal de sa pensée médiatique : le problème palestinien.

La réconciliation inter palestinienne, sous l’égide de l’Egypte post Moubarak, fera l’effet d’une catharsis sur le personnage, le plongeant dans une rage folle en ce qu’elle constituait une menace pour Israël. Une charge véhémente de haine recuite, laissant s’échapper, sous des dehors policés, sa grossièreté légendaire : « Ah ! Les cons » (sur un Munich palestinien) Mais comment peut-on être aussi « con » ?, s’exclamera-t-il dans les colonnes de sa revue «La Règle du jeu», dont l’écho dupliqué sera repris par l’hebdomadaire «Le Point».

Une posture viscéralement anti palestinienne qui préfigure son abracadabrantesque proposition douze ans plus tard de création d’une « coalition internationale contre le Hamas ».

Quant à son nouveau compère présidentiel, il usera de l’esbroufe pour récupérer, à tout le moins médiatiquement, les révolutions arabes dans une honteuse tentative de son entourage visant à accréditer l’idée d’une France en symbiose avec les meneurs de la révolution arabe, alors qu’elle révélera la confusion mentale des dirigeants français.

Détail piquant, l’opération a été menée par Valérie Hoffenberg, proche collaboratrice du chef de l’état français et dirigeant de l’«American Jewish Committee», en somme la personne la moins indiquée pour une telle tentative en ce qu’elle symbolisait mieux que tout la connivence de Nicolas Sarkozy avec le lobby pro-israélien.

Dans une démarche d’une prétention invraisemblable, la responsable tentera d’inviter les jeunes meneurs de la révolution égyptienne pour une session de formation aux rouages de la démocratie française, se faisant vertement rabrouer, comme auparavant avant elle Hilary Clinton, en personne, la secrétaire d’état américain.

Le récit de cette pitoyable aventure a été publié dans la revue «Inrokuptibles» vendredi 13 Mai 2011, sous le titre «Comment les héros de la révolution égyptienne ont jeté l’UMP».

Le projet de « former les Egyptiens à la démocratie », alors que les Egyptiens venaient de mener l’une des premières révolutions pacifiques du XXI me siècle, par des moyens les plus démocratiques, révèle à tout le moins la désinvolture française, sinon la morgue de ses dirigeants, si préjudiciable au bon renom de la France, qui explique une part de son collapsus.

Le Darfour, un contre feu médiatique à Gaza-Palestine

La souffrance, pour cet intellectuel mondain relève d’une construction intellectuelle et constitue la marque d’un tropisme sélectif occidental à l’égard de l’Islam, la tendance dominante de l’intelligentsia parisienne.

Un tropisme qui conduira en France chaque notabilité intellectuelle à disposer de sa minorité protégée, comme la marque de la bonne conscience chronique de la mauvaise conscience, comme une sorte de compensation à son trop grand désintérêt pour les Palestiniens, compensant son hostilité aux revendications du noyau central de l’Islam, la Palestine et le Monde arabe, par un soutien à l’Islam périphérique.

Il en est ainsi du philosophe André Glucksmann pour les Tchétchènes, quand bien même son nouvel ami le président Nicolas Sarkozy, est devenu le meilleur ami occidental du président russe Vladimir Poutine. Ill en est aussi de Bernard Kouchner, pour les Kurdes, ces supplétifs des Américains dans l’invasion de l’Irak, pour le Darfour, le Biafra et la Birmanie.

Au point qu’un journaliste anglais Christopher Caldwell en déduira dans la prestigieuse revue London Review of Books que cette prédilection pour les zones pétrolifères stratégiques de « l’humanitarisme transfrontière asservit les intérêts de la politique étrangère française à ceux des Etats-Unis et que l’humanitarisme militarisé du transfuge néo sarkozyste n’est qu’une forme de néo conservatisme larvé ».

Il en est enfin de même de Bernard Henry Lévy, pour le Darfour, quand bien même son entreprise familiale est mentionnée dans la déforestation de la forêt africaine. Le fait de privilégier le Darfour et non l’enclave palestinienne de Gaza, -un cas de figure en tout point transposable à la province sécessionniste du sud Soudan-, trouverait sa justification médiatique et non morale par le fait que le Darfour a fait office de contre feu médiatique au prurit belligène d’Israël contre le Liban et la Palestine.

Nullement le fait du hasard le fait qu’une conférence sur le Darfour ait été convoquée en toute hâte, en juillet 20O6, à Paris, par Bernard Henry Lévy et Jacky Mamou, ancien dirigeant de « Médecins sans frontières », trois jours après le déclenchement de la guerre de destruction israélienne contre le Liban dans une tentative de détournement de l’opinion publique européenne sur les agissements israéliens à Beyrouth.

Contrairement à Gaza, à l’époque sous blocus israélien depuis cinq ans, le Darfour a bénéficié d’une sur médiatisation sans rapport avec la réalité du drame humain qui s’y joue en raison vraisemblablement de sa conformité avec la stratégie de balkanisation de l’Afrique et du Moyen Orient et des liens de proximité entre Israël et M. Abdel Wahed Nur, chef de la Sudan Liberation Army (SLA), un proche de Bernard Kouchner.

Parangon du droit d’ingérence humanitaire, le tandem Kouchner Lévy a toujours prôné les interventions au Kurdistan, en Tchétchénie au Darfour, mais jamais en Palestine, particulièrement à Gaza où aucune aide gouvernementale française, humanitaire, médicale voire même alimentaire, n’y a été dépêchée après sa destruction par Israël, en janvier 2009, illustration caricaturale de l’instrumentalisation du Droit et de la Justice au service des visées hégémoniques du camp israélo-occidental.

Au-delà de la Palestine, le Darfour sous-tend la lutte d’influence que se livrent Chinois et Occidentaux pour la maîtrise des sources d’énergie. S’éclairent dans cette optique les engagements successifs de BHL tant au Soudan qu’en Libye ou ailleurs (6).

Un atlantisme au service de son engagement sioniste

L’homme qui menaçait de ses foudres le général Omar Al Bachir du Soudan, en mars 2007, promettant la victoire aux Darfouris, aura été mutique à un moment charnière de l’ingérence humanitaire, l’assaut naval israélien contre une flottille de pacifistes européens, en pleine zone maritime internationale, le 31 mai 2010, illustration symptomatique de ses dérives et de sa démagogie. En un mot de sa mystification.

Que n’a-t-il exigé, en ce moment-là, la levée du Blocus de Gaza comme celui du Darfour ? Exigé le percement d’un corridor reliant l’enclave soudanaise à l’enclave palestinienne ? Réclamé la comparution en justice des criminels israéliens avec la même vigueur qu’il réclamait celle des criminels soudanais ? Sceller, en somme, dans l’ordre symbolique, et la communauté de destin des suppliciés de l’humanité, et la cohérence de son combat. Imprécateur tout au long de sa carrière, l’homme s’est dévoilé Matamore en fin de carrière.

Mutique en Palestine comme auparavant à propos des pétromonarchies arabes du Golfe, actif néanmoins contre l’Iran et la Syrie, signant par la même et son alignement atlantiste et son engagement sioniste.

Sur les sentiers de la liberté, Malraux a atteint les chemins de la gloire. Revendiquant une postérité historique, BHL, sur les traces d’Alexis de Tocqueville, déroulera, en guise de récit, un diaporama de clichés éculés. «En plus de 300 pages, BHL écrit comme un étudiant qui fait du remplissage, avec une tendance à l’abus de questions rhétoriques (..), symbole des écrivains français, généralement «courts sur les faits et longs sur les conclusions», l’exécutera sans ménagement le New York Times (7).

La Libye, son Austerlitz, sera aussi son Waterloo, au vu des piètres résultats de son exposition médiatique du printemps. Ah le résultat calamiteux : Mobiliser l’OTAN, le Charles de Gaulle, les Rafales, pour instaurer la Chariah. Démembrer le Soudan et mettre la main sur la Libye afin de couper le ravitaillement énergétique de la Chine pour finir par mendier à cette même Chine cinquante milliards de dollars pour renflouer l’Euro.

Point n’était besoin de faire normal sup pour déboucher sur de tels piètres résultats. De plein fouet l’effet boomerang aura atteint ce stratège en chambre.

« Islam des lumières versus Islam des ténèbres » dans ses diverses variantes est sa ritournelle favorite pour masquer son engagement impérialiste. « La culture de la vie versus la culture de la mort », « l’axe de la modération contre l’axe de l’intolérance », dans la même veine, se révéleront, en fin de compte, comme autant de déclinaisons d’une même face, celle qui exalte la logique de la vassalité à l’ordre israélo américain, face à la contestation de la logique de la soumission. Un enfumage conceptuel. Un bobard. Un truc de roman-enquêteur en somme.

« Seigneur et maître des faussaires », dont le « moralisme se mue en Maccarthysme », redoutable dans l’art d’exercer le « terrorisme intellectuel », alors même que ses fiascos retentissants disqualifieraient sur-le-champ bien moins omnipotent que lui » (8), BHL est fort de la faiblesse de ses partenaires. Son gigantisme est le fruit du nanisme de ses compagnons de route et de leur indigence mentale, pitoyables arabes afghans de Bosnie et d’Afghanistan, déplorables arabes de Libye, oublieux de la sentence du révolutionnaire Mirabeau, à savoir qu’«Il existe quelqu’un de pire qu’un bourreau son valet (9).

Inoubliable, Malraux, en contrepoint, s’inclinant devant la mémoire de Jean Moulin, « chef d’un peuple de la nuit », que nulle contorsion médiatique, nulle enflure langagière ou nulle boursouflure phraséologique ne sauraient égaler, ni occulter de la mémoire des hommes, des mots à jamais graver dans la mémoire des peuples résistants : « Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Entre avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle, nos frères dans l’ordre de la nuit » (10).

Malraux, en défenseur des faibles, était un homme de son temps. BHL, dans le camp des puissants, un homme de l’Otan. En Afghanistan, en Bosnie, en Libye. En Israël avec les colons contre les Palestiniens spoliés.

Immarcescible ministre de la Culture du général de Gaulle, Malraux c’était le verbe et l’action, un verbe magnifié par l’action, l’action sublimée par le verbe. BHL, le verbiage, la posture et l’imposture.

Malraux, un homme de guerre et de Paix . BHL… un guère épais.

