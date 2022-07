Mes chères et chers compatriotes,

En ce 14 juillet, le contexte sanitaire lié au COVID 19 ainsi que la difficile situation économique et sociale au Liban continuent de marquer l’actualité et nous imposent de rester responsables, cette année encore. Malgré mon vif souhait, il nous est malheureusement impossible de nous retrouver en grand nombre pour célébrer notre fête nationale. En ce jour important pour tous les Français, je souhaite donc m’adresser directement à vous pour vous témoigner ma solidarité en ces temps de crises multiples qui touchent nos vies personnelles et professionnelles, et pour vous réaffirmer mon plein engagement à vos côtés, ainsi que celui de notre Consul général, de son équipe et de toute l’ambassade.

6Aujourd’hui, au Liban, la solidarité est au fondement de notre action consulaire et nous portons une attention particulière aux plus vulnérables d’entre vous. L’aide sociale pour les Français du Liban totalise ainsi 10 % du montant global de l’aide allouée par notre pays aux Français dans le monde, alors que notre communauté représente 1 % de la population inscrite au registre national des Français de l’étranger.

Le budget consacré aux bourses scolaires pour permettre à ceux d’entre vous qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants dans nos écoles homologuées a augmenté de moitié en trois ans pour devenir le 1er au monde : cette année, mille enfants ont bénéficié d’une bourse, avec prise en charge totale pour 80% d’entre eux. Ce sont aussi plusieurs centaines d’aides versées tous les mois aux plus vulnérables de notre communauté, soit près de trois cent cinquante personnes. Pour atténuer les effets de la pandémie du COVID sur la situation de nombre d’entre vous, le programme d’aide financière mis en place en mai 2020 s’est poursuivi jusqu’à cet été. A cet effort conséquent, il convient d’ajouter la coopération précieuse de la Société française de bienfaisance et de sa Présidente.

Dans cette action, je peux compter sur l’engagement de vos cinq conseillers des Français de l’étranger élus en 2021. Ensemble, nous abordons toutes les questions concernant l’action sociale, l’enseignement français ou encore votre sécurité. Votre sécurité est un sujet d’attention constante pour l’ambassade. C’est aussi un travail d’équipe étroit avec nos seize chefs d’îlots et leurs adjoints, qui participent à votre protection bénévolement et avec beaucoup d’attention.

Nous continuerons également à travailler en lien étroit avec votre députée des Français établis hors de France pour la 10ème circonscription, Mme Amélia Lakrafi, réélue le mois dernier, et son suppléant, M. Joseph Moukarzel qui réside au Liban.

S’agissant des élections, temps fort de la vie démocratique de notre pays cette année, vous avez été nombreux à nous aider pour assurer le bon déroulement des opérations de vote lors des élections présidentielle et législatives. Je vous remercie vivement de cet engagement citoyen, témoin de votre attachement à notre pays et à ses valeurs.

Dans notre relation avec le Liban, nous continuons de répondre aux multiples demandes d’urgences que les Libanais nous adressent, en contribuant à poser dans le même temps les jalons du redressement : poursuite de notre soutien au secteur éducatif et aux universités libanaises, aux structures de santé, aux forces de sécurité, en matière de transports collectifs, d’assainissement des eaux, d’infrastructures portuaires, d’agriculture, à la préservation de votre patrimoine, soutien aux espaces de liberté d’expression et de création culturelle. Dans le même esprit, la France s’est mobilisée pour faciliter l’accord avec le Fonds monétaire international, pour faciliter les approvisionnements énergétiques du Liban, pour l’aider à retisser des liens avec les pays du Golfe.

Cette solidarité, nous la mettons ensemble au service de la relation entre la France et le Liban. Dans mes nombreux déplacements, j’ai pu en effet mesurer combien, chacun d’entre vous, quel que soit son domaine de compétence et ses talents, participe pleinement au rayonnement de la France au Liban et à l’amitié entre nos deux peuples. C’est pourquoi je continuerai à aller à votre rencontre, et le consulat général poursuivra ses tournées consulaires dans tout le pays pour assurer un service de proximité et un contact au plus près de vous.

Chères et chers compatriotes, à l’occasion de notre fête nationale, je vous adresse tous mes vœux les plus chaleureux.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Anne GRILLO

Ambassadrice de France au Liban