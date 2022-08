Mia Khalifa donne 10 000 USD à La Croix Rouge Libanaise

L’ancien actrice qui mis fin à sa carrière en 2015 et d’origine libanaise Mia Khalil a effectué une donation de 10 000 USD à La Croix Rouge Libanaise à l’occasion de la 2ème commémoration de l’explosion du Port de Beyrouth. Pour rappel, Mia Khalifa avait déjà effectué la donation de 100 000 USD quelques jours après le drame qui a fait plus de 240 morts et plus de 6000 blessés selon un bilan officieux, le 4 août 2020.

Cette information intervient quelques jours après les cérémonies en mémoire des victimes du drame alors que sur le plan local, l’enquête en cours reste toujours confrontée aux ingérences politiques et le refus des anciens ministres comme l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil, ou encore des travaux publics Ghazi Zoaiter, des transports Youssef Fenianos et de l’intérieur Nouhad Machnouk à répondre aux questions du magistrat en charge de l’enquête, le juge d’instruction Tarek Bitar.