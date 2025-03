ROMANTICA, voyage musicial et solidaire

- Advertisement -

Après le succès de ses spectacles musicaux, à Paris, autour de Gibran Khalil Gibran (2008), Escale à Beyrouth (2012), Beyrouth Superstar (2015) à l’UNESCO, et Music Idols (2019) au Flow, Nicole Chami Mouradian se lance un nouveau défi pour enchanter ses compatriotes franco-libanais avec sa nouvelle production : ROMANTICA.

Ce spectacle au rythme contagieux, vif et haut en couleurs, met en vedette le talent de jeunes artistes franco-libanais.

En quête de vivacité et de fantaisie, 15 chanteurs, danseurs et musiciens, ayant déjà fait leurs preuves dans le monde de la scène et de la chanson, interpréteront plus de 30 chansons issues des répertoires français, anglais, italien et libanais avec des tubes connus de tous et de tous les pays. À travers des duos, trios et ensembles, ces artistes feront vibrer le public dans une ambiance joyeuse et pleine d’émotion.

ROMANTICA est une véritable bouffée de fraîcheur et de nostalgie, une invitation à un voyage mélodieux et joyeux où l’amour est au cœur de la scène. Chaque artiste évoluera avec grâce dans un défilé de couleurs et de styles, créant un spectacle visuel aussi captivant que musical.

Cette production reflète parfaitement l’univers de Nicole Chami Mouradian : offrir des instants de bonheur et d’évasion, pour que chaque spectateur reparte le cœur léger.

Plus qu’un simple moment de divertissement, cette soirée est aussi un geste de solidarité, puisque les bénéfices seront reversés à LA CROIX ROUGE LIBANAISE, une organisation essentielle qui œuvre sans relâche pour apporter aide et soutien aux populations libanaises.

ROMANTICA promet d’être une célébration vibrante et généreuse, alliant musique, talent et solidarité. Une soirée où le plaisir des sens rencontre celui du cœur. Le spectacle aura lieu le mercredi 19 mars 2025 au Théâtre de La Tour Eiffel (Paris 7ème), à 20h30.

N’hésitez pas à réserver rapidement vos places : http://My.weezevent.com/romantica



« Votre sourire, ma plus belle récompense »

Nicole Chami Mouradian