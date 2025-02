Microsoft annonce la fin de Skype

- Advertisement -

Le 28 février 2025, Microsoft a surpris le monde en annonçant la fin officielle de Skype, un service qui a marqué l’histoire des communications numériques. Selon l’entreprise, Skype cessera d’exister le 5 mai 2025, après plus de 20 ans d’existence, pour laisser place à Microsoft Teams, désormais promu comme la plateforme unifiée de communication. Cette décision met fin à une saga qui avait déjà vu Skype absorber Windows Messenger en 2005, consolidant ainsi son rôle de leader à une époque révolue.

Un historique riche : des débuts à l’absorption de Windows Messenger

Skype a vu le jour en août 2003, créé par les entrepreneurs Niklas Zennström et Janus Friis, avec l’aide de développeurs estoniens. À une époque où les appels internationaux étaient coûteux, Skype a introduit une solution révolutionnaire basée sur la technologie VoIP (Voice over IP), permettant des appels vocaux et vidéo gratuits via Internet. Rapidement, l’application a gagné en popularité, atteignant des millions d’utilisateurs en quelques années.

En 2005, Skype a été racheté par eBay pour 2,6 milliards de dollars, une acquisition qui visait à intégrer la communication vocale dans les transactions en ligne. La même année, Skype a marqué un tournant en absorbant Windows Messenger (initialement lancé sous le nom MSN Messenger en 1999), le service de messagerie instantanée de Microsoft. Cette fusion a permis à Skype de renforcer sa présence sur le marché des communications personnelles, tandis que Windows Messenger, populaire pour ses échanges textuels et ses émoticônes, disparaissait progressivement au profit de la nouvelle plateforme.

En 2011, Microsoft entre en scène et rachète Skype pour 8,5 milliards de dollars, voyant dans cette acquisition une opportunité d’intégrer les appels vidéo et vocaux à son écosystème, notamment Windows, Xbox et Windows Phone. À son apogée, Skype comptait plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels et était synonyme de communication à distance.

Un déclin face à la concurrence

Malgré son succès initial, Skype a commencé à perdre du terrain dans les années 2010. L’émergence de concurrents comme WhatsApp, FaceTime, Zoom et Discord, souvent plus adaptés aux smartphones et aux usages modernes, a érodé sa popularité. Microsoft a tenté de revitaliser Skype avec des mises à jour, comme l’introduction de Skype Translator en 2014 ou l’intégration de l’IA Copilot plus récemment, mais ces efforts n’ont pas suffi à contrer le déclin.

La pandémie de COVID-19, qui a vu une explosion de la demande pour les outils de vidéoconférence, a bénéficié à Zoom plutôt qu’à Skype, soulignant les limites d’une plateforme perçue comme vieillissante. Parallèlement, Microsoft a investi massivement dans Teams, lancé en 2017 pour les entreprises, et qui s’est progressivement ouvert aux particuliers avec une version gratuite en 2020.

Vers Microsoft Teams : une transition annoncée

Dans son annonce du 28 février 2025, Microsoft a justifié la fin de Skype par une volonté de « rationaliser » ses services de communication. « Nous mettrons fin à Skype le 5 mai 2025 pour concentrer nos efforts sur Microsoft Teams (gratuit), une plateforme moderne qui répond aux besoins actuels de collaboration et de connexion », indique l’entreprise sur son site officiel. Les utilisateurs de Skype pourront migrer vers Teams avec leurs identifiants existants, et leurs contacts ainsi que leurs historiques de conversations seront transférés automatiquement.

Pour les abonnés Skype ayant des crédits ou des abonnements, Microsoft a promis une période de grâce jusqu’à l’expiration de leur validité, après quoi le service sera désactivé. Cette transition reflète une stratégie claire : unifier les communications sous la bannière de Teams, quitte à sacrifier un nom historique.

Réactions et nostalgie

L’annonce a suscité des réactions contrastées. Si certains utilisateurs saluent la simplification de l’offre Microsoft, d’autres regrettent la perte d’un outil qui a marqué leurs premières expériences numériques – des appels familiaux transcontinentaux aux discussions via Windows Messenger dans les années 2000. « Teams est trop orienté pro, ce n’est pas la même simplicité que Skype », déplore un internaute sur X.

La fin d’une ère

La fermeture de Skype, qui avait déjà englouti Windows Messenger il y a 20 ans, symbolise la fin d’un chapitre dans l’histoire d’Internet. Pionnier des appels VoIP, Skype a pavé la voie à la communication moderne, mais son incapacité à rester compétitif face à des rivaux plus agiles a scellé son sort. En tournant la page, Microsoft mise sur Teams pour l’avenir, laissant derrière elle un héritage nostalgique qui résonne encore chez des millions d’utilisateurs.