MinuteCulture: Les étapes de la spirale de Kindleberger

Kindleberger identifie cinq phases principales dans l’évolution d’une bulle spéculative jusqu’à son éclatement :

Déplacement (Displacement)

Tout commence par un événement ou une innovation qui change les perspectives économiques et crée de nouvelles opportunités de profit. Cela peut être une avancée technologique (comme l’essor des chemins de fer au XIXe siècle ou l’IA aujourd’hui), une politique monétaire favorable (taux d’intérêt bas) ou un choc externe. Cet événement attire l’attention des investisseurs et modifie leurs attentes.

Expansion et euphorie (Boom/Euphoria)

Les prix des actifs (actions, immobilier, etc.) commencent à monter, portés par l’optimisme. Les investisseurs affluent, souvent alimentés par un accès facile au crédit (endettement). L’euphorie s’installe : tout le monde veut participer, et les gains rapides attirent même les novices. Les valorisations s’éloignent des fondamentaux économiques (bénéfices réels, par exemple), mais personne ne s’en soucie.

Pic et prise de conscience (Critical Stage)

À un moment donné, certains investisseurs avisés (les « smart money ») réalisent que les prix sont insoutenables et commencent à vendre pour prendre leurs profits. Cependant, la majorité continue d’acheter, poussée par la peur de rater l’occasion (FOMO). Des signaux d’alerte apparaissent : surchauffe, surendettement ou premières baisses isolées.

Panique (Crash/Panic)

Le retournement arrive, souvent déclenché par un événement mineur qui agit comme une étincelle (par exemple, une faillite ou une mauvaise nouvelle). La confiance s’effondre, les ventes s’accélèrent, et les prix chutent brutalement. Les investisseurs surendettés sont forcés de liquider leurs positions pour rembourser leurs créanciers, amplifiant la spirale descendante. C’est la phase de panique où la peur remplace l’euphorie.

Stabilisation ou intervention (Revulsion/Stabilization)

Après le crash, le marché atteint un point bas. Les investisseurs deviennent méfiants envers les actifs spéculatifs (une « répulsion »), et les prix peuvent rester déprimés pendant un certain temps. Parfois, une intervention extérieure (comme celle d’une banque centrale ou d’un « prêteur en dernier ressort ») stabilise la situation, mais pas toujours immédiatement.

Pourquoi « spirale » ?

Kindleberger utilise ce terme pour souligner l’effet d’amplification à chaque étape. Dans la montée, l’enthousiasme et le crédit bon marché gonflent la bulle ; dans la descente, la panique et les ventes forcées aggravent la chute. C’est un cercle vicieux où les comportements humains (avidité puis peur) et les mécanismes financiers (levier, liquidité) s’entrelacent.

Exemple historique

Prenons la crise de 1929 :

Déplacement : Croissance économique des années 1920 et spéculation sur les actions.

Euphorie : Hausse des cours boursiers, achats à crédit massifs.

Pic : Signes de surchauffe ignorés jusqu’à octobre 1929.

Panique : Le krach du 29 octobre, suivi de ventes massives.

Stabilisation : Une longue dépression, malgré des tentatives d’intervention.

Pertinence aujourd’hui

La spirale de Kindleberger reste un cadre pertinent pour analyser des événements modernes, comme la bulle des dot-com en 2000 ou la crise des subprimes en 2008. En 2025, on pourrait l’appliquer à des secteurs comme les cryptomonnaies ou les valeurs technologiques liées à l’IA, où des hausses rapides suscitent des débats sur une possible surévaluation.

En résumé, la spirale de Kindleberger montre comment les crises financières ne sont pas juste des accidents, mais des phénomènes cycliques alimentés par des comportements humains prévisibles et des déséquilibres économiques. Si vous voulez un exemple précis ou une application actuelle, dites-moi !