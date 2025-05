Municipales au Nord : Forces traditionnelles contre percées indépendantes

- Advertisement -

Les élections municipales du 12 mai 2025 dans le Nord du Liban ont dessiné une carte politique révélatrice des rapports de force entre les partis traditionnels et les candidatures indépendantes. Dans un contexte de participation inégale et de forte personnalisation des scrutins locaux, les Forces libanaises, le Courant patriotique libre (CPL), les Marada et plusieurs groupes indépendants ont croisé le fer dans des batailles électorales marquées par la polarisation locale.

Forces libanaises : bastion confirmé à Bécharré

À Bécharré, les Forces libanaises ont enregistré une victoire sans appel. La liste soutenue par le parti, dirigée localement par Joe Kairouz, a remporté l’ensemble des sièges municipaux. Ce résultat confirme la domination politique du parti de Samir Geagea dans cette région chrétienne conservatrice, traditionnellement fidèle au camp des Forces libanaises. Cette victoire conforte aussi la capacité du parti à maintenir une structure locale puissante, malgré un climat national défavorable aux formations établies.

CPL : retour stratégique à Batroun et percées ciblées

À Batroun, le Courant patriotique libre a opéré un retour coordonné. En formant une alliance ponctuelle avec les Kataëb, les Marada et des notables locaux, il a soutenu la candidature de Marcelino Harak, qui a remporté les élections municipales dans plusieurs municipalités du caza. Cette stratégie de coalition a permis au CPL, fragilisé dans d’autres régions, de préserver ses acquis dans une zone historiquement favorable à Gibran Bassil, chef du parti et député du district.

Marada : influence maintenue dans les villages du Koura et de Zgharta

Les Marada, dirigés par Sleiman Frangieh, ont consolidé leur influence dans plusieurs localités du Koura et de Zgharta. Dans des municipalités telles que Kfarhatta, Kfifton ou Iaal, les listes soutenues par le parti ont obtenu la majorité. Cette performance repose sur des réseaux familiaux solides et une capacité d’alliance pragmatique avec des figures indépendantes ou communautaires. Le parti confirme ainsi sa capacité à conserver ses bastions historiques, tout en s’ouvrant à des formes de coopération électorale locale.

Indépendants : percée dans les zones urbaines et périphériques

À Tripoli, l’électorat a boudé les partis traditionnels. La faible participation a profité à des listes indépendantes portées par des figures issues de la société civile. Des candidats comme ceux de la plateforme « Nassij Tripoli » ont obtenu des sièges face à des coalitions menées par des poids lourds comme Rifi, Mikati ou Karamé. Cette percée reflète un rejet des formations classiques et une demande de renouvellement, même si le morcellement des voix limite la construction d’une alternative politique cohérente.

Dans la Minieh-Dinnieh, les anciens militants du mouvement de protestation de 2019 ont constitué des listes structurées qui ont remporté des scrutins dans plusieurs localités rurales. Leur discours axé sur la transparence budgétaire, la décentralisation effective et la lutte contre le clientélisme leur a permis de séduire un électorat jeune et désabusé par les anciens partis.

Conclusion provisoire : équilibre instable mais mutations réelles

Les résultats des municipales dans le Nord traduisent un double mouvement : la résilience des partis traditionnels dans leurs fiefs historiques, et l’émergence de concurrents indépendants dans les centres urbains et les zones de protestation. Les Forces libanaises dominent à Bécharré, le CPL résiste à Batroun, les Marada s’imposent dans le Koura et Zgharta, tandis que les indépendants s’affirment à Tripoli et dans les périphéries.

Cette recomposition partielle du paysage local pourrait annoncer de nouvelles dynamiques à l’échelle nationale, notamment à l’approche d’éventuelles élections législatives. Elle révèle surtout une profonde transformation de l’électorat, plus critique, plus localisé, et moins fidèle aux grands récits politiques d’antan.