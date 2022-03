Najah Wakim renonce finalement à se présenter et met en garde contre une nouvelle guerre civile

L’ancien député Najah Wakim, dirigeant le mouvement populaire pro-nassérien a annoncé renoncer à se présenter aux élections législatives.

Il estime ainsi que les candidats actuels ne répondent pas aux souhaits des libanais, reproduisant une scène électorale identique et que le scrutin se déroule selon une loi électorale “dangereuse” avec des répercussions à tous les niveaux, sécuritaires, économiques et sociaux et politiques.

L’ancien parlementaire note ainsi que ces élections pourraient constituer la dernière étape avant une nouvelle guerre civile en raison des implications en terme sectaire et confessionnel des débats actuels concernant la neutralité, le fédéralisme, la conférence internationale, la 1559 et la 1701, et les armes de la résistance.

“Ces questions et d’autres, malgré leur importance, ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles deviennent dangereuses et explosives lorsque les divisions prennent un caractère sectaire et sectaire, comme c’est le cas aujourd’hui”, estime Najah Wakim.

Pour les résoudre, il s’agit de changer la nature des divisions de la société et d’écarter “une junte politico-financière criminelle et corrompue qui contrôle le Liban et son destin sous l’hégémonie de forces extérieures influentes et de leurs conflits dans la région”, en faveur d'”ne unité nationale fondée sur l’unité d’appartenance à la patrie”.

Pour rappel, la candidature de Najah Wakim était évoquée au sein d’une liste constituée par le mouvement Amal et le Hezbollah pour le siège grec-orthodoxe de la circonscription Beyrouth II