Le Ministre des Affaires Etrangères Nassif Hitti a indiqué, depuis le congrès de l’Organisation de coopération islamique qui s’est tenu à Jeddah que le Liban rejette le Deal du Siècle présenté la semaine dernière par les Président Américain, Donald Trump. Ce plan, indique-t-il, pourrait amener à plus de “dangers et de destructions”.

Selon Nassif Hitti, les idées et les recommandations proposées amèneraient à la création d’un état palestinien qui ne jouirait que de la souveraineté sur une petite partie de son territoire. Il a également estimé que ce plan légitimise l’occupation israélienne de territoires arabes et ignore les lois internationales avant de rappeler l’attachement du Liban à l’Initiative de Paix Arabe, adoptée lors du sommet de la Ligue Arabe en 2002. Ce dernier appelle à la paix contre la terre et au retour des réfugiés palestiniens.

À ce sujet, le ministre a indiqué que la solution à ce conflit ne peut être en faveur d’une partie contre l’autre. Il a par conséquent appelé à une coordination réelle et rapide à tous les niveaux en accord avec la loi internationale.