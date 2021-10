Nous soutenons la levée de toutes les immunités pour faciliter le travail de la justice (Gébran Bassil)

S’exprimant à l’issue d’une réunion du bloc parlementaire République Forte, le dirigeant du Courant Patriotique Libre, le député Gébran Bassil, s’est exprimé en faveur de la levée de toutes les immunités parlementaires pour faciliter la tâche de la justice libanaise et ainsi obtenir justice pour les familles des victimes de l’explosion du port de Beyrouth, loin de toute politisation du dossier.

Il a également appelé à la mise en place d’un audit juricomptable des comptes du ministère de l’énergie, de l’Electricité du Liban et de tous les départements et ministères comme celui déjà mené actuellement sur les comptes de la Banque du Liban.

Abordant la question de la crise économique et du plan de sauvetage alors que le pays des cèdres fait face à une crise considérée comme l’une des pires depuis 1850 dans le monde selon la Banque Mondiale, le CPL demande une répartition équitable des pertes du secteur bancaire, la mise en place d’une compétition saine sans monopoles, le contrôle du déficit public et la mise en place d’une taxe progressive.

Il s’agit aussi de mettre en oeuvre un plan pour les transports publics et l’énergie, de développer l’aide sociale et les lois liées à la luttes contre la corruption et de lister les biens publics, reconnaissant que le plan de sauvetage doit être développé et améliorer afin d’arriver à un accord avec le Fonds Monétaire International.

Gébran Bassil a cependant rassuré que si le CPL ne fait pas parti du nouveau gouvernement, il fera tout ce qu’il peut pour aider les autorités à surmonter la crise politique.

On nous a livré un pays détruit, corrompu et en faillite, et nous devrions le libérer de la corruption, rendre son économie productive et rentabiliser ses finances Gébran Bassil, le 12 octobre 2021

Il s’agit, selon lui, de créer un fonds souverain, d’unifier les taux de change, de mettre en place un contrôle des capitaux, amener au retour des fonds transférés et de poursuivre l’audit juricomptable de la Banque du Liban. Le parlementaire avait précédemment mis en garde contre l’abandon du programme de filet de sauvetage en faveur des personnes les plus vulnérables face à la crise qui ne peuvent soutenir la levée des subventions accordés aux produits de première nécessité.

