Les prix des carburants ont été revus à la hausse en raison de l’augmentation des prix sur les marchés mondiaux suite au conflit en Ukraine où la Russie a entrepris une opération militaire d’envergure contre Kiev. Paradoxalement, le prix du gaz est en baisse alors que la Russie fournie une part importante de son gaz à l’Europe.

Ainsi le prix d’un bidon de 20 litres de SP95 passe à 369 000 LL soit 7 000 livres en plus, celui du SP98 à 379 000 LL soit 8 000 LL supplémentaires.

Le bidon de 20 litres de fioul coute désormais 334 000 LL soit 3 000 LL en plus et la bouteille de gaz de 10 kilogramme coute 3 000 LL supplémentaires et s’affiche à 273 000 LL.