La situation en Ukraine ne connait pas d’accalmie en dépit de l’ouverture hier de négociations entre la Russie et l’Ukraine à la frontière avec la Biélorussie. De source médiatique russe, on indique que Moscou exigerait la reconnaissance par Kiev de l’annexion de la Crimée, la démilitarisation de l’Ukraine et “la dénazification du régime ukrainien”.

Moscou menace également les pays fournissant une aide militaire à l’Ukraine, une aide qui commence à parvenir sur place.

Côté bilan, les combats auraient coûté la vie de 5 300 soldats russes au moins selon l’Ukraine. Moscou pour sa part, ne publie aucun bilan actuellement. Kiev annonce la mort de 137 militaires de son côté au moins et de 306 blessés au moins. Les derniers chiffres indiquent que 520 000 personnes ont quitté le territoire ukrainien alors que Varsovie mettait en garde contre une possible offensive russe dans l’Ouest de l’Ukraine afin de couper toute possibilité de sortie du territoire.

Hier le président français Emmanuel Macron a estimé que le conflit pourrait s’étendre, allusion peut-être à l’ouverture d’autres fronts en Ukraine même. Il a également publié un communiqué appelant les troupes françaises à la retenue en cas de contact.

Certains pays comme la Pologne ou la Slovénie ont indiqué qu’elles feront parvenir à Kiev des avions de combat de type Mig-29 modernisés, alors que Berlan annonce la livraison à l’Ukraine de 400 lance-roquettes antichar Panzerfaust, de 1 000 lance-roquettes et 500 missiles sol-air Stinger, ainsi que 14 blindés et du carburant, une première depuis 75 ans.

Tout comme l’Allemagne, la Suède mais également la Finlande qui avaient adopté une doctrine de neutralité à l’issue de la 2ème guerre mondiale annoncent l’envoi d’armes. Stockholm fournira ainsi des rations de terrain, de 5 000 casques, 5 000 boucliers et 5 000 lance-roquettes antichar.

Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne avait proposé, il y a 2 jours de financer la fourniture d’armes létales, mais aussi du carburant, des équipements de protection et médicaux ainsi que des avions de combats après que Moscou ait menacé de représailles nucléaires les pays qui soutiennent l’Ukraine. Les forces stratégiques russes ont confirmé leur état d’alerte maximum hier après-midi.