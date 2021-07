Le Liban est désormais officiellement touché par une nouvelle vague de cas du covid19, avec 1502 cas recensés en ce lundi ces dernières 24 HEURES, par le dernier bilan rendu officiel par les autorités libanaises.

Pour l’heure, si le nombre d’hospitalisation reste limité tout comme le nombre de décès, à hauteur de 1 seul mort ces dernières 24 heures, il est fortement à craindre que ces chiffres augmentent ces prochains jours et semaines.

Preuve de cette brusque augmentation, le nombre de tests positifs a fortement augmenté, passant à 5%, tout comme le nombre de personnes hospitalisées qui a franchi la barre des 200 patients, avec 225 individus actuellement placés dans les hôpitaux dont 16 cas critiques.

Cette information intervient alors que des sources hospitalières appellent à la mise en place de nouvelles restrictions rendant obligatoires le port du masque dans les lieux publics, la fermeture de certains espaces et la diminution du quota de personnes autorisées dans les bus ou encore restaurants et cela pour faire à la cette nouvelle vague probablement induite par le variant Delta, 7 fois plus contagieux que la version originale du coronavirus, cela d’autant plus que les structures hospitalières subissent également la crise économique avec les pénuries de carburant nécessaires à leurs générateurs et de médicaments. Ces 2 produits sont essentiels aux traitements des patients.

Par ailleurs, les autorités libanaises tentent d’accélérer le processus de vaccination de la population avec l’arrivée prévue ce lundi d’une nouvelle cargaison de vaccins Pfizer.

Bonne nouvelle jour, le nombre de personnes vaccinées continue à augmenter. Ainsi 1 117 632 personnes sont primo-vaccinées et 827 197 personnes ont reçu les 2 doses.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 557 145 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 502 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 429 cas. 73 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 550 231 cas locaux et de 6 914 cas en provenance de l’étranger.



1 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 895 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 5 %.

139 personnes sont hospitalisées et 94 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 16 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 8 525 personnes ont été vaccinées une première fois et 27 613 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 117 632 personnes ont reçu une première dose et 827 197 personnes ont reçu les 2 doses.

