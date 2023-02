Quel amalgame incestueux !

Anomalie fatale, favorisée par la corruption du système et l’inconsistance des institutions.

J’ai présagé bien des augures, j’ai lu dans bien des astres, mais comme si comme sages… je n’ai pas vu !.. contrairement à l’hirondelle de La Fontaine qui crût que : “Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu”.

Et, pour éviter que ces “réflexions de sarcasme”, ces pensées spontanées sur la futilité mondiale (à lire: fatalité… ou à l’inverse), pour éviter qu’elles ne se développent en article-“étude stratégique”, en mots gros et impérieux…je continue :

J’étais à l’écoute des “nouvelles” (à renouveler), vendredi le 25 novembre 2022, pour entendre le Secrétaire Général (1) de l’OTAN (emporte le vent, tous les deux) déclarer que la Victoire de la Russie (sur l’Ukraine, soit-disant) éliminera la Paix, et d’appuyer que l’appui (militaire infini) à l’Ukraine est le seul chemin de la Paix.

Mais? Il funambule sur le fil du déni, celui-là?

Or ceci me rappela, in petto, le “sage” dicton raisonnant, ou dirai-je résonnant, que “le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions”, auquel dicton des sages de ce monde avisèrent de mettre des garde-fous sur ce chemin, et moi d’ajouter: “… et non pas des fous… pour nous en (ou y) garder” !

Alors, si l’on appliquait cette Stoltenformule (1) de “Paix” à toutes les guerres de ce bon vieux monde (adieu), on n’aurait jamais de Paix. Ceci explique bien les 3800 dernières années de guerre de l’Humanité.

ONU soit qui mal y pense ! Pensées… OTAN emporte le vent(re).

Dans les temps troublés, quand plus personne ne sait ce qui se passe et que les meutes d’indignés et de pseudo-experts submergent l’espace public de pathos et de théories oiseuses, il convient de revenir aux fondamentaux. En l’occurrence, à Montesquieu… qui a dit deux choses importantes. La première est qu’en matière de guerre il ne faut pas confondre les causes apparentes avec les causes profondes, et la seconde, qu’il ne faut pas confondre ceux qui l’ont déclenchée avec ceux qui l’ont rendue inévitable.

Et ces malades-là, les TrumBidonBoJoMacronards du globe, ils ont le toupet de nommer certains dirigeants mondiaux, “bien” choisis remarque, des fous. Vraiment, des malades ambulants gérant un monde fou(tu).

Quelqu’un devrait les aviser que la société onusienne, campatlantique égale à 15% SEULEMENT de la population mondiale, à savoir ceux qui “vivent” dans le Jardin de Joseph Borrel (citoyen de l’E.U.). 85% des Terriens eux vivent dans “sa” Jungle du Reste du Monde.

Il y a maintenent 2 “Communautés Internationales” qui ne partagent ni les mêmes repères ni les mêmes valeurs. Et donc :

Onu soit qui mal y pense !

Elles sont belles, cette Indépendance, cette Liberté de décision, d’expression, d’opinion, qui alternent entre carottes et bâtons, qui (télé)commandent, qui rabaissent et qui lancent, avec toute l’arrogance du monde, le corps impatient, la langue pendante, la queue entre les jambes.

Les ambassadeurs ont toujours leurs maux à transmettre. La simple idée, de devoir décider de son bourreau, de l’assentiment de son bourreau, de l’humiliation et de l’ordre crachés virilement par ce bourreau, ces « élus » restent otages, rongés par un syndrome de Stockholm. Ils ont le choix de le payer cher ou alors extrêmement cher.

Or, depuis belle lurette, nous avons touché, sommes arrivés à, la marque de l’inégalité : quand l’ ”élite” ne peut plus et le prolétariat ne veut plus.

On se retrouve toujours devant ce fatras hétéroclite où s’amassent, jour après jour, les événements les plus décisifs comme les plus infimes.

En fait, ci-suit un petit récapitulatif :

Leur guerre est “mondiale”, leur opinion “internationale”, leurs valeurs “universelles”.

Leurs crises sont “mondiales”, ils s’expriment au nom de la “communauté internationale”.

Leur est une “langue”, la-nôtre est un dialecte.

Ils s’ ”installent” de force dans les 5 continents et traitent les autres d’ ”immigrés”.

Chez nous ils sont les “expatriés”, chez eux nous sommes les “émigrés”.

Leur attaque est une “résistance”, la-nôtre est du “terrorisme”.

Eux ont les armes atomiques “gardeuses de paix”, les autres possèdent les “armes de destruction massive”.

Se mettre nu est du “naturalisme” chez eux, et sauvage autrement.

Prêter “leur” argent est une “aide”, piller le-nôtre est un “partenariat”.

Ils font du “lobbyisme”, tandis que nous faisons de la corruption.

Ils “voilent” leurs saintes soeurs, nous “opprimons” nos femmes.

Et de plus :

Otan emporte le vent

Dans ce sauna de bêtises bienheureuses et de folie collective, les mondialistes ne sont, en fin de cause et de choses, que les moins honnis par l’ “opinion” et les plus emportés par le vent(re). On ne pourra plus leur faire jouer la formule usuelle: la “fibre patriotique”.

C’est donc l’Occident Collectif, qui toutefois conserve une capacité de nuisance dont il use avec prodigalité, une vraie “Culture de Western”, la retenue légendaire de la vertueuse “Amérique”: les “Règles” qu’elle fabrique, à la loi international qu’elle ignore, menaces, sanctions, chantage (nucléaire), le fantasme de ressources en armes, idées “démocratie”, etc… intarrissable

Habituez-vous, misérables 15%, il est grand temps, à l’idée que “les autres”, les 85%, puissent avoir des intérêts à faire valoir. Le Nouveau Monde devra creuser un écart avec vos conceptions moyenageuses. Ce Monde Nouveau se voira mettre un bémol à vos velleités d’approche.

Et comme l’a si bien exprimé notre chère hirondelle : “…arrachez brin à brin… (“démocratie”, “liberté de ceci”, .. ou “de celà”) arrachez-les tous, ces “…germes de ce maudit (maux dits) grain”.

Voilà. Mission accomplie. Vous êtes maintenant avisés.

Ceci est un appel pour la recomposition du monde, pour mettre fin à cette idée baroque, jadis agitée, qui ne passe plus.

Avisés du Monde… redressez-vous !

Hayyan Salim Haidar Liban, le 20 février, 2023.

Jans Stoltenberg