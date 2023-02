La succursale de Mansourieh appartenant à la Bank of Beirut a fait l’objet d’une mise sous-scellée judiciaire sur décision du procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, annonce la télévision Al Jadeed. Cette procédure vise à protéger les données des serveurs informatiques présents au sein de cet établissement de toute manipulation jusqu’au retour du Pdg de la Banque et président de l’Association des Banques du Liban Salim Sfeir, actuellement à l’étranger.

Cette information intervient alors que la juge Ghada Aoun accuse plusieurs banques libanaises de détournement de fond et blanchiment d’argent en collusion avec la Banque du Liban.

Elle avait déjà mis en examen la Banque Audi et la SGBL ainsi que leurs dirigeants et membres des conseils d’administration respectifs. Parallèlement, une demande de gel des biens de ces derniers a également été exigée par la magistrate. De source médiatique, on indique que la juge tenterait ainsi d’obtenir des banques le retour de 4 millards de dollars obtenus via la Bdl.

Selon les informations actuellement disponibles, le 11 novembre 2009, la banque centrale avait accepté d’accorder aux banques une grande quantité de dollars à condition qu’elles soient utilisées exclusivement au Liban et avec un taux d’intérêt qui atteignait 20 %. Il s’est avéré plus tard que 15 banques ont retiré ces fonds, estimés à 8,3 milliards de dollars, entre novembre 2019 et mars 2020. (…) Les banques ont renvoyé les fonds à la banque centrale par le biais de leur liquidité lollar et ont envoyé environ 4 milliards de dollars à l’étranger pour couvrir les engagements envers les banques correspondantes et les transferts au profit de personnalités locales influentes, des membres des conseils d’administration de ces banques et de certains déposants de haut niveau.

Côté banques, elles avaient alors décidé d’une grève ouverte et générale, limitant leurs services aux seuls guichets électroniques et exigeant des autorités libanaises d’interférer dans le dossier.