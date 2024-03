Dans un contexte économique et financier éprouvant, le Liban se voit contraint de prendre des mesures d’austérité radicales, telles que la fermeture de 37 de ses représentations diplomatiques à l’étranger. Cette décision a déclenché une vague de réactions fortes et émotionnelles de la part de la diaspora libanaise et des institutions représentatives des expatriés.

Réactions Face à la Décision du Gouvernement

Le Lebanese Expatria Council for Business, dirigé par le Dr Nassib Fawaz, a vivement réagi dans un communiqué, qualifiant la fermeture de “décision irresponsable” susceptible de porter préjudice non seulement aux expatriés libanais, mais également aux relations internationales et aux intérêts du Liban à l’étranger. L’organisme souligne l’importance des ambassades et des consulats comme vecteurs de communication, culturels et économiques, et s’inquiète des conséquences de leur disparition sur les transactions administratives et juridiques des expatriés.

Le Conseil déplore la réduction de la représentation diplomatique libanaise dans le monde, y voyant un risque majeur pour le soutien international en cas de crises. De plus, il alerte sur les répercussions possibles sur les investissements et le commerce qui nécessitent une présence diplomatique constante pour accompagner et orienter les Libanais à l’étranger.

Un Appel à la Révision et la Consultation

Face à l’ampleur de la controverse, le Conseil exhorte le gouvernement libanais à considérer sérieusement les préoccupations de la diaspora. Il recommande une politique de prise de décision plus consultative et transparente en matière de relations diplomatiques et consulaires et suggère de rechercher des alternatives pour réduire les dépenses sans compromettre les bureaux existants.

La fermeture des représentations, selon le Conseil, doit être évaluée avec prudence pour éviter d’endommager l’image du Liban et de marginaliser davantage sa population expatriée. Le Conseil se dit prêt à collaborer avec l’État pour trouver des solutions constructives.

Un Retrait de la Décision en Amérique du Sud Accueilli avec Soulagement

Dans un retournement de situation, la Fondation Maronite pour l’Expansion a exprimé, dans un communiqué, sa gratitude envers le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, l’ambassadeur Abdullah Bou Habib, pour avoir répondu favorablement aux appels répétés de la Fondation en retirant la décision de fermer certaines missions à l’étranger, notamment en Amérique latine.

Cette décision est perçue comme un geste significatif renforçant les liens entre la diaspora et la mère patrie, et elle est saluée par les communautés libanaises à l’étranger, en particulier dans les pays qui représentent le plus grand réservoir humain libanais dans le monde.

Le débat sur la fermeture des missions diplomatiques au Liban illustre la complexité des décisions d’austérité dans un pays en crise profonde. L’attachement des expatriés à leur patrie et le rôle essentiel des représentations diplomatiques dans le maintien de ces liens sont devenus des points de contentieux, menant à des interventions urgentes pour préserver l’unité nationale et soutenir le rayonnement international du Liban. Cette affaire souligne l’importance de la diplomatie dans le tissu des relations internationales et la nécessité pour le Liban de réévaluer ses choix d’austérité à l’aune des besoins de sa diaspora.