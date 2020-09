Le coordinateur spécial des Nations-Unies au Liban Jan Kubis a vivement réagi sur Twitter à l’annonce de l’abandon, par le Premier Ministre Mustapha Adib de ses efforts pour former le prochain gouvernement, une condition préalable à la mise en place des réformes jugées indispensables pour l’obtention de l’aide de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Pays des Cèdres.

Un tel degré d’irresponsabilité, quand le sort du #Liban et de son peuple est en jeu! Politiciens, avez-vous vraiment saboté cette chance unique créée par la France? … Quand allez-vous enfin arrêter de jouer à vos jeux habituels, écouter les cris et les besoins des gens, donner la priorité à l’avenir du #Liban?

1/2 Such a degree of irresponsibility, when the fate of #Lebanon and its people is at stake! Politicians, have you really scuppered this unique chance created by France? …