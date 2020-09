2 minutes à lire

L’ancien premier ministre Saad Hariri a indiqué regretter le renoncement du premier ministre désigné Mustapha Adib à former le prochain gouvernement. Il estime que les hommes politiques libanais ont ainsi montré leurs incapacités respectives à gérer le Liban.

Par un communiqué publié par son bureau de presse, il estime que Mustapha Adib a failli à cause des parties prenantes responsables de l’obstruction de ses efforts à former son cabinet. Selon lui toujours, “il n’est pas nécessaire de les nommer parce qu’ils se sont révélés eux même sur le plan interne et à la communauté internationale” y compris à ceux qui se sont déplacés au Liban suite à l’explosion du port de Beyrouth.

Ceux qui se réjouissent de la chute de l’initiative du président français Emmanuel Macron se mordront les doigts de regret pour avoir gaspillé une occasion exceptionnelle de mettre un terme à l’effondrement économique et d’engager des réformes.

Geagea applaudit l’échec de Mustapha Adib

Quant au dirigeant des forces libanaises, il a publié un communiqué, félicitant le premier ministre désigné Mustapha Adib pour sa démission, estimant “qu’il a traduit ses convictions face à son inaptitude à former un gouvernement”.

Mes chaleureuses félicitations au Premier ministre Adib, même si nous ne l’avions pas nommé, car il est le premier responsable libanais à démissionner lorsqu’il a vu une incapacité à traduire ses convictions

Le dirigeant des Forces Libanaises estime que cette démission pourrait ouvrir la voie à un sauvetage induit par un gouvernement réellement indépendant.

La nomination de ministres par les partis du groupe au pouvoir actuel a prouvé son échec, nous conduisant là où nous en sommes aujourd’hui. (…) Désormais, il ne sera plus possible de penser à un gouvernement sans résoudre les raisons pour lesquels Adib s’est excusé

Joumblatt estime que ceux qui ont obstrué les efforts de Mustapha Adib ont commis un pêché

Le dirigeant du Parti Socialiste Progressiste (PSP) Walid Joumblatt a pour sa part estimé, sur les ondes de la télévision Al Jadeed, que les partis responsables de l’obstruction de la formation du prochain gouvernement d’avoir commis un pêché vis-à-vis du peuple libanais.

Ce qui s’est passé est un péché contre les Libanais. Tous ceux qui ont aidé à conduire la mission d’Adib vers sa démission en portent la responsabilité. Tout le monde est sous le choc maintenant