Le bureau des médias du président du Parlement, Nabih Berri, a annoncé l’annulation du dialogue qu’il avait proposé pour permettre l’élection d’un président consensuel alors que le mandat du président de la république, le général Michel Aoun, s’est achevé le 31 octobre 2022 à minuit.

Selon le communiqué, après avoir recueilli des avis sur l’appel au dialogue entre les blocs parlementaires pour parvenir à un président de consensus, le président Nabih Berri s’excuse de ne pas avoir avancé dans cette approche en raison d’objections et de réserves. , en particulier des “forces libanaises” et du bloc parlementaire du courant patriotique libre.

Cette information intervient alors que 27 députés – Sami Gemayel, Rami Fanj, Adib Abdel Massih, Ihab Matar, Walid Al-Baarini, Salim Al-Sayegh, Ashraf Rifi, Muhammad Suleiman, Mark Daou, Najat Saliba, Neamat Afram, Abdulaziz Al-Samad et Saji` Attia, Ahmed Al-Khair, Nabil Badr, Michel Daher, Fouad Makhzoumi, Imad Al-Hout, Bilal Al-Hashimi, Ghassan Skaf, Waddah Al-Sadiq, Nadim Gemayel, Jean Taluzian, Jamil Abboud, Ahmed Rostom, Elias Hankash et Michel Moawad – ont signé un document appelant à l’organisation immédiate d’un scrutin présidentiel et rejetant les tentatives selon eux “d’attiser les conflits sectaires en discutant de la question des pouvoirs du gouvernement pendant la vacance présidentielle parce que cette question est réglée dans la constitution libanaise “.