Une réunion des ministres du pétrole et de l’énergie de la Syrie, de l’Egypte et du Liban, en plus de la Jordanie est prévue même mercredi prochain à Amman pour discuter de l’importation de gaz égyptien vers le Pays des cèdres, annonce ce dimanche 5 septembre l’agence de presse officielle Sana, conformément à la proposition annoncée par les Etats-Unis.

