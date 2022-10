Out of Sync, le cycle de conférences organisé par Alia Hamdan, est une invitation à réfléchir sur l’état actuel du corps en action, en contraste avec les périodes précédentes, celles de la guerre puis de la reconstruction.

Ces conférences abordent la conceptualisation de ce que signifie agir dans les régimes sectaires, les manières dont le corps enregistre les effets de la guerre et de l’effondrement, mais visent également à contribuer de manière transversale à une réflexion sur le spectacle vivant, à un moment où les conditions politiques esthétiques pour produire de l’art au Liban évoluent.

PROGRAMME

curated by Alia Hamdan

Cette série de conférences aura lieu à Zoukak les vendredis de 18h a 20h, suivie par un cocktail.

IMPULSE I

Vendredi 14 octobre 2022, à 18h: conférence de Lawrence Abu Hamdan, modérée par la curatrice Alia Hamdan

IMPULSE II

Vendredi 28 octobre 2022, à 18h: conférence de Fares Chalabi, modérée par Maissa Maatouk

IMPULSE III

Vendredi 4 novembre 2022, à 18h: conférence de Walid Sadek, modérée par Lamia Abu Khadra

CURATOR Alia Hamdan

Alia Hamdan (née en 1979) est une praticienne de la performance et une chercheuse en politique esthétique et en théorie de la danse et de la performance.

Ses intérêts de recherche gravitent autour de la sémiotique deleuzienne de l’image, des modes de pensée chorégraphiques et du politique. Depuis 2013, elle enseigne des cours de théorie de l’art et d’histoire de l’art dans des universités telles que l’ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts), la LAU (Lebanese American University) et l’USJ (Université Saint-Joseph) et produit ponctuellement des projets de performance tels que Someday (BIPOD, Beyrouth, 2012).

Cette année, elle était en résidence à la Fondation Camargo (Cassis, France), et sera bientôt en résidence de recherche et d’écriture à Schloss Solitude (Stuttgart, Allemagne).

IMPULSE I

Vendredi 14 oct. 2022 | 18h Conférence de Lawrence Abu Hamdan, modérée par by Alia

Hamdan

Sujet de la conférence:

‘‘Natq’’ un essai audiovisuel sur la politique et les possibilités de réincarnation.

À travers une écoute attentive de la « xénoglossie» (l’impossible parole des sujets réincarnés), cette performance explore un ensemble de vies qui utilisent la réincarnation pour négocier leur condition au seuil de la loi, des personnes pour qui les injustices et la violence ont échappé à l’histoire en raison de l’assujettissement colonial, la corruption, l’anarchie rurale et l’amnistie légale. Dans la pièce, la réincarnation n’est pas une question de croyance mais une proposition pour une nouvelle catégorie de témoins.

INVITÉ Lawrence Abu Hamdan

Lawrence Abu Hamdan (né en 1985) a témoigné en tant que témoin expert devant le Tribunal britannique de l’asile et de l’immigration. Son travail d’enquête a contribué à des campagnes de plaidoyer à fort impact, notamment en menant des entretiens avec des témoins auriculaires de détenus de la prison de Saydnaya pour le rapport Human Slaughterhouse d’Amnesty International.

Il a obtenu son doctorat en 2017 à Goldsmiths, Londres et en 2021 a obtenu une chaire à l’Université de Chicago et à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence où il a développé sa recherche AirPressure.info

Il a exposé son travail dans plusieurs galeries et Biennales (Sydney, Venise, Gwanju, Sharjah), et fait partie de collections majeures (MoMA, Guggenheim, Centre Pompidou etc…).

IMPULSE II

Vendredi 28 oct. 2022 | 18h Conférence de Fares Chalabi, modérée par Maissa Maatouk

Sujet de la conférence:

Cette conférence vise à explorer la façon dont l’action est conçue dans le contexte libanais.

Elle présentera donc d’abord les conceptions de l’action, afin de saisir les spécificités de la manière sectaire d’agir. Deuxièmement, l’exposé montrera comment, dans le contexte sectaire, nous avons assisté à un certain nombre de phases durant lesquelles l’action, et ses manifestations dans le cinéma et les arts de la scène, a évolué.

L’objectif est de produire une conception de l’action propre au contexte libanais afin de contribuer à la production artistique en vue de résister à la culture globales dominante et hégémonique et à sa façon de configurer notre manière d’agir et de performer.

INVITÉ Fares Chalabi

Fares Chalabi (né en 1977) a obtenu son baccalauréat en philosophie en 2002 de l’Université libanaise (UL) et un diplôme en architecture de l’Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) en 2004.

Il poursuit ses études de philosophie à Paris 8 où il obtient un Master 2 en 2008, et son doctorat en 2017.

Chalabi a enseigné la philosophie et la théorie de l’art à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), à l’Université Saint Joseph (USJ) et à l’Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) entre 2012 et 2021. Aujourd’hui, il vit et enseigne à Bordeaux.

Ses principaux champs d’intérêt sont : l’étude de l’argumentation ontologique, l’éthique et l’esthétique – dans la lignée de l’approche deleuzienne.

MODÉRATRICE Maissa Maatouk

Maissa Maatouk (née en 1992) est une artiste qui vit et travaille à Beyrouth.

Prenant souvent la forme de vidéos, son travail cherche des stratégies esthétiques pour surmonter l’effet neutralisant lié au pouvoir sectaire sur le corps, qui est généré par les structures de pouvoir locales et régionales.

Filmer devient un moyen d’agir dans l’état de suspension pour générer du temps et de l’espace en dehors de la structure de pouvoir qui l’engendre. Elle est diplômée d’un Bachelor (2014) et d’un Master (2017) en Product and Global Design de l’Académie Libanaise des Beaux-arts et a été boursière 2019- 2020 du Home Workspace Program d’Ashkal Alwan.

Actuellement, elle travaille comme assistante de studio et directrice de production avec des artistes à Beyrouth tout en développant ses propres projets.

IMPULSE III

Vendredi 4 nov. 2022 | 18h Conférence de Walid Sadek, modérée par Lamia Abu Khadra

Sujet de la conférence:

« Je voudrais prendre du recul et décrire, tout en théorisant, la figure du survivant non posthume qui vit dans les conditions d’un après-guerre prolongé pour se demander ce qu’il en reste dans le temps d’après, le temps après le temps de l’après-guerre et me concentrer sur une question urgente :

Quelle figure, et quel corps, quand l’histoire est appréhendée comme une horrible mise en abîme. »

INVITÉ Walid Sadek

Walid Sadek (né en 1966) est artiste, écrivain et professeur à l’AUB. Ses premiers travaux sont une tentative d’évaluer les héritages familiaux persistants de la guerre civile libanaise. Par la suite il propose des moyens de comprendre la complexité des conflits civils persistants en période de relative stabilité sociale et économique. Ses travaux ultérieurs, entre 2006 et 2016, proposent une théorie pour une société d’après- guerre peu encline à reprendre une vie normative. Ces dernières années, sentant un changement socio- politique et intellectuel fondamental dans le pays, il décide de conclure son travail d’après-guerre qui jusque-là s’attaquait aux conditions de vie dans un « maintenant prolongé » et commence à théoriser les conditions de vie dans un temps après le temps de l’après-guerre, où les souvenirs de guerre sont réduits à des chiffres qui ne peuvent plus constituer une histoire commune.

MODÉRATRICE Lamia Abu Khadra Lamia Abukhadra (née en 1996) est une artiste

américano-palestinienne basée à Beyrouth.

Sa pratique étudie comment les catastrophes peuvent ressusciter et générer de nouvelles formes de perception, de collectivité et de résistance, en utilisant les contextes palestinien et libanais comme des microcosmes d’urgence.

Abu Khadra est diplômée de l’Université du Minnesota avec un BFA en art interdisciplinaire en 2018. Elle est boursière du programme Home Workspace Program d’Ashkal Alwan à Beyrouth ainsi que résidente de l’Académie Jan van Eyck 2021-2022 à Maastricht.

