Je m’envole, je quitte Beyrouth, je retourne butiner hors de ma ruche à la recherche de nectar et de pollen indispensables à ma colonie.

Je m’envole, je m’éloigne, mon rucher est dévoré par ses politicards et ses marchands de foi aux bouches de miel, des pics féroces assistés par une multitude d’animaux sauvages venus d’ailleurs.

Je m’envole, j’émigre, mon abeillier s’effondre, les reines sont vieillissantes et malades, les ouvrières s’entretuent et le pou profite pour envahir les têtes.

Je m’envole, je file, le spectacle est accablant, lassant et surréaliste. Les pauvres s’enfoncent et se noient tranquillement dans un océan de mélasse toxique. Chez les riches et ultras riches, bienvenue au café du commerce.

Je m’envole, j’essaime, ma ruche n’est pas à sa première épreuve. Elle se redressera tôt ou tard, c’est écrit, son miel est éternel.

Je n’ai pas encore décollé, Beyrouth me manque déjà !

