Qui est Nawaf Salam, nouveau premier ministre en exercice du Liban

Nawaf Salam est né le 15 décembre 1953 à Beyrouth, au sein d’une famille sunnite influente. Son grand-père, Salim Salam, a été élu député de Beyrouth au parlement ottoman en 1912. Son oncle, Saeb Salam, a joué un rôle clé dans l’indépendance du Liban et a occupé à quatre reprises le poste de Premier ministre entre 1952 et 1973. Son cousin, Tammam Salam, a également été Premier ministre de 2014 à 2016. Nawaf Salam a obtenu un doctorat en science politique de Sciences Po en 1992, une maîtrise en droit (LL.M.) de la Harvard Law School en 1991, et un doctorat en histoire de la Sorbonne en 1979.

Carrière académique et juridique

De 1979 à 1981, Salam a enseigné l’histoire contemporaine du Moyen-Orient à la Sorbonne. Il a ensuite été chercheur invité au Weatherhead Center for International Affairs de l’Université Harvard en 1981. Entre 1985 et 1989, il a donné des cours à l’Université américaine de Beyrouth (AUB) tout en exerçant en tant qu’avocat associé au sein du cabinet Takla Law Firm. Il a également été chercheur invité à la Harvard Law School de 1989 à 1990 et consultant juridique étranger chez Edwards & Angell LLP de 1989 à 1992. De retour au Liban en 1992, il a repris sa pratique juridique et a enseigné le droit international et les relations internationales à l’AUB, où il a été nommé professeur associé de science politique en 2005 et a présidé le département des études politiques et de l’administration publique de 2005 à 2007.

Engagements publics et diplomatiques

Entre 1999 et 2002, Salam a été membre du Bureau exécutif du Conseil économique et social du Liban, et de 2000 à 2004, membre de la Commission nationale libanaise pour l’UNESCO. En 2005-2006, il a été secrétaire général de la Commission nationale sur la réforme électorale, chargée de rédiger un projet de nouvelle loi électorale pour le Liban. De juillet 2007 à décembre 2017, il a servi comme ambassadeur et représentant permanent du Liban auprès des Nations unies à New York. Durant cette période, il a représenté le Liban au Conseil de sécurité en 2010 et 2011, assumant la présidence tournante en mai 2010 et septembre 2011. En 2012, il a été nommé vice-président de la 67e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Mandat à la Cour internationale de Justice

Le 9 novembre 2017, Salam a été élu juge à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour un mandat de neuf ans débutant en février 2018. Le 6 février 2024, il a été élu président de la CIJ, devenant ainsi le premier Libanais à occuper ce poste. Il a démissionné de la Cour le 14 janvier 2025 après sa nomination en tant que Premier ministre désigné du Liban.

Nomination au poste de Premier ministre

Le 13 janvier 2025, Nawaf Salam a été désigné Premier ministre du Liban, succédant à Najib Mikati. Sa nomination a été soutenue par 84 des 128 députés, incluant des factions chrétiennes et druzes majeures, ainsi que des députés sunnites influents. Cependant, le Hezbollah et son allié, le Mouvement Amal, se sont abstenus de le soutenir, accusant leurs opposants de chercher à les exclure du pouvoir. Salam a exprimé son intention de promouvoir l’unité politique et de renforcer l’autorité de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire, conformément à la résolution 1701 des Nations unies. Il s’est également engagé à rouvrir les enquêtes sur l’explosion du port de Beyrouth et à collaborer avec des partenaires internationaux pour la reconstruction du pays.

Vie personnelle

Nawaf Salam est marié à Sahar Baassiri, journaliste et ambassadrice du Liban auprès de l’UNESCO depuis janvier 2018. Le couple a deux fils, Abdallah et Marwan.